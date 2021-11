Tài xế liên quan tai nạn chết người dương tính SARS-CoV-2, 10 cán bộ phải đi cách ly

Chiều 17/11, nguồn tin từ Công an huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, cho biết, 10 cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại địa bàn huyện phải đi cách ly sau khi xử lý vụ tai nạn giao thông làm chết người xảy ở địa phận xã Phú Mỹ, Phú Vang.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 75C-072… lưu thông qua địa bàn xã Phú Mỹ xảy ra va chạm với xe gắn máy do ông Nguyễn Văn T. (43 tuổi) điều khiển, chở theo ông Nguyễn Văn Q. (44 tuổi, cùng trú phường Thủy Vân, TP Huế).

Hậu quả, vụ tai nạn làm ông Q. tử vong tại chỗ, ông T. bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau tai nạn, lực lượng Công an huyện Phú Vang phối hợp Công an xã Phú Mỹ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc, phối hợp bảo đảm an toàn giao thông qua hiện trường.

Khi xử lý vụ việc, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh COVID-19 đối với hai tài xế liên quan tai nạn giao thông là Đỗ Quang H. (27 tuổi) và Đỗ Văn T. (32 tuổi, cùng trú TP Huế). Đây là những người đi về từ vùng có dịch. Kết quả, qua 3 lần test nhanh, lực lượng chuyên môn phát hiện cả hai ông H. và T. đều dương tính với SARS-CoV-2.

Với kết quả này, 10 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Phú Vang và Công an xã Phú Mỹ phải đi cách ly, do có tiếp xúc gần với hai tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông.

Bạc Liêu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

Ngày 17/11, tỉnh Bạc Liêu triển khai tiêm vắc ngừa COVID-19 cho trẻ. Theo đó, toàn tỉnh có khoảng 90.000 trẻ trong độ tuổi từ 12-17 được tiêm vắc xin trong đợt này.

Theo đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm tiêm vắc xin cho học sinh các trường: THPT Chuyên Bạc Liêu, Trường THCS Võ Thị Sáu, trường THCS Ninh Bình-Bạc Liêu.

Trong sáng nay, đơn vị này đã bố trí đủ số nhân lực cùng trang thiết bị y tế cần thiết theo quy định. Bên cạnh đó, học sinh đến tiêm cũng tuân thủ nghiêm các quy định: đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách cũng như ghi đầy đủ các thông tin trước khi tiêm...

Chị Lê Thị Thu Vân - Phụ huynh có con đang học tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu cho biết, bản thân cũng như nhiều phụ huynh khác rất mừng vì con em được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Đây là điều rất cần để học sinh có thể học trực tiếp trong thời gian tới.

Em Nguyễn Hoàng Thông - Học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, trước khi tiêm, em cùng các bạn của mình được tư vấn, khám sàng lọc đối với các bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính, các bệnh về tiêu hóa, tiết niệu, máu... Do được tư vấn, khám sàng lọc trước của nhân viên y tế nên em và các bạn có tâm lý thoải mái trong quá trình thực hiện tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Các nhân viên y tế cũng thông tin tới học sinh những điều cần lưu ý sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nhờ vậy, phụ huynh cũng như các em học sinh đã được giải tỏa một một số thắc mắc, yên tâm theo dõi tại nhà sau tiêm.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có khoảng 90.000 trẻ trong độ tuổi từ 12-17 được tiêm vắc ngừa COVID-19 trong đợt này. Tất cả sẽ được tiêm một trong 2 loại vắc xin Pfizer và Moderna được Bộ Y tế phê duyệt tiêm cho đối tượng từ 12-17 tuổi. Việc bao phủ vắc xin ngừa COVID-19 sẽ đảm bảo các em trở lại trường học trực tiếp an toàn trong thời gian tới.

Tỉnh Bạc Liêu được Bộ Y tế phân bổ gần 110.000 liều vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em gồm Pfizer và Moderna.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận, ngành y tế đã triển khai nhiều phương án tiêm chủng cho trẻ từ 12-17 tuổi. Theo đó, có thể tiêm chủng tại các cơ sở y tế, tại khu vực dân cư cũng như tại các trường học, đối với những nơi khó khăn thì đội lưu động đến tiêm chủng cho các em.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, thời gian tiêm vắc xin được thực hiện từ ngày 17 đến ngày 22/11. Bạc Liêu phấn đấu đạt 95% tổng số trẻ trong độ tuổi từ 12-17 được tiêm vắc xin ngừa COVID- 19.

