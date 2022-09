Tài xế buồn ngủ, lao thẳng vào trạm thu phí

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được camera an ninh tại trạm thu phí của Kananakatte, Karnataka (Ấn Độ) ghi lại vào ngày 27/8 vừa qua.

Theo đó, một chiếc xe du lịch 45 chỗ đã lao thẳng vào trạm thu phí với tốc độ cao. Hậu quả, chiếc xe đã tông 1 cabin của trạm thu phí khiến phần đầu xe vỡ nát.

Đáng sợ hơn, tại camera bên trong cabin cho thấy, vào đúng lúc xảy ra tai nạn, người nhân viên đã lùi về phía sau để tắt công tắc gì đó nên đã tránh được sự nguy hiểm.

Theo Newsflare, nguyên nhân gây ra vụ việc là vì tài xế xe du lịch buồn ngủ. Rất may mắn, không có ai bị thương trong vụ va chạm.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn