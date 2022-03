Tài xế bất động, mắt trợn ngược sau va chạm xe, ám ảnh giây phút người dân cấp cứu tại chỗ

Chiều 18/3, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại vụ va chạm xảy ra tại Chợ Cầu Chui, TP. Bắc Giang. Tại hiện trường cho thấy, chiếc ô tô tải đâm vào đầu xe ô tô con màu đỏ, phần đầu xe bị biến dạng, méo mó. Rất đông người dân vây quanh, vội vã đưa tài xế đang mắc kẹt trên cabin xuống đất.

Nam tài xế được đưa ra trong tình trạng bất tỉnh, mắt trợn ngược. Một số người đứng gần thực hiện các động tác sơ cứu, tát liên tục vào mặt người đàn ông.

Chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn cũng như tình hình sức khỏe của nam tài xế nói trên.

