Tài tử Hàn Quốc thừa nhận đánh bạn học, phát tán video sex với nữ sinh

Sáng ngày 4/3 (giờ địa phương), nam diễn viên Ji Soo đăng lên Instagram bức thư dài viết tay để xin lỗi vì những hành động xấu trong quá khứ.

Ji Soo đăng thư tay xin lỗi.

“Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến những người đã bị tổn thương vì tôi. Tôi hoàn toàn không có cớ gì để bào chữa cho những hành động của mình trong quá khứ. Tôi không đáng được tha thứ.

Khi bắt đầu diễn xuất, tôi có thể tiến xa đến mức này là do tôi che đậy quá khứ của mình, kết quả đã nhận được sự yêu mến và quan tâm không nhỏ từ công chúng.

Nhưng sau thăm trong lòng, tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và bị nỗi ân hận ám ảnh. Tôi luôn bị quá khứ đen tối của mình đè nén.

Bây giờ tôi cầu xin sự tha thứ từ những người bị tổn thương sâu sắc trong một thời gian dài, đã phải nhìn thấy tôi đóng phim. Tôi sẽ suy ngẫm về những hành động không thể tha thứ trong quá khứ và hối lỗi.

Tôi cảm thấy đau khổ và tội lỗi vì đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho tất cả các bạn diễn, thành viên đoàn phim, đài phát thanh truyền hình và tất cả những người có liên quan đến quá trình sản xuất, chỉ bởi những sai lầm cá nhân của tôi. Tôi thành thật cầu nguyện rằng bộ phim sẽ không bị ảnh hưởng bất kỳ thiệt hại nào nữa.

Một lần nữa, tôi xin quỳ gối cầu mong sự tha thứ từ tất cả những ai đã bị tôi làm tổn thương”, nguyên văn bức thư.

Trước đó, vào ngày 2/3, một cư dân mạng, tự xưng là bạn học cũ của Ji Soo tại Trường Trung học Seorabeol, cáo buộc nam diễn viên là một kẻ côn đồ, chuyên bắt nạt bạn bè lúc đi học.

Ji Soo thời đi học là kẻ bắt nạt.

Theo người này, Ji Soo luôn cư xử tử tế trước ông kính, nhưng vào năm 2007, Ji Soo là một trong những kẻ bắt nạt hàng đầu ở trường. Thậm chí, Ji Soo còn đối đầu với những kẻ bắt nạt khác để giành vị trí “lão đại” trong trường trung học. “Khi ai đó trong nhóm của họ cảm thấy bực bội, tất cả họ sẽ đến tìm tôi, đánh đập tôi, dẫm lên người tôi và lăng mạ tôi bằng những lời chửi rủa”, người này cho biết.

Cư dân mạng này nói thêm, Ji Soo và nhóm tay chân đều hút thuốc, thường xuyên bắt các học sinh khác mua thuốc lá cho họ, còn cướp chỗ của bạn học trong nhà ăn. “Khi căn tin phục vụ đồ ăn như kim chi chủ cải hoặc cà chua bi, họ sẽ dùng thìa hất thức ăn hoặc ném thức ăn vào các học sinh khác. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ tiếng cười khoái trá của họ khi thấy đồ ăn bám vào mặt hoặc quần áo tôi. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười bằng mắt của anh ta như cách thể hiện trên màn ảnh hiện tại”, nạn nhân kể.

Về lý do bị bắt nạt, nạn nhân tiết lộ, do một lần người này dọa báo cảnh sát khi một người trong nhóm của Ji Soo lấy phiếu quà tặng của bạn học. Không chỉ đánh mắng nạn nhân, nhóm của Ji Soo còn đe dọa bất cứ ai có tiếp xúc với nạn nhân. “Tôi không thể đi bất cứ đầu ngoài trừ lớp học. Tại đây, những bạn học khác cũng phải trải qua điều tương tự như tôi… Khi tôi chạm mặt hắn ở cầu thang, tôi sẽ bị dồn vào một góc và chịu đừng những lời lăng mạ của hắn. Tôi rất sợ hãi khi ở gần họ. Suốt năm lớp 9, tôi và bạn của tôi chỉ dám ăn mì cốc thay bữa trưa sau tivi trong lớp học”, nạn nhân tiếp tục tố.

Chưa hết, theo nạn nhân, nam diễn viên còn dùng súng BB (súng bắn bi kim loại) tấn công các học sinh khác trên xe buýt đến trường, bắn người đi đường và cười cợt.

Nạn nhân khẳng định, đưa ra cáo buộc không phải để nghe Ji Soo xin lỗi hay nhận bồi thường, mà muốn cho công chúng biết được bộ mặt thật của kẻ bắt nạt.

Ji Soo bị bạn học tố giả làm người tốt trên màn ảnh.

Sau bài đăng đầu tiên, nhiều dân mạng khác, cũng nhận là bạn học cũ của Ji Soo, lên tiếng tố cáo ngôi sao “Người tình ánh trăng” tấn công tình dục.

Theo một dân mạng, Ji Soo trốn học rất nhiều sau khi quyết định không học đại học vào nửa cuối năm lớp 10. Người này nhấn mạnh, Ji Soo là “kẻ lăng nhăng”, thậm chí còn quay cả cảnh quanh hệ tình dục với một học sinh cấp hai trong phòng tắm, rồi chia sẻ với nhóm bạn.

Một người khác tuyên bố có bằng chứng về việc Ji Soo bắt ép các nam sinh khác, rồi xuất tinh vào mặt nạn nhân. Không chỉ vậy, có người kể, Ji Soo tiểu bậy trong lớp học.

Trước những lời cáo buộc, cộng đồng mạng trong nước và châu Á vừa sửng sốt vừa phẫn nộ. Không ai có thể ngờ, chàng trai hiền lành, dịu dàng trên TV lại có những hành vi “bệnh hoạn”, đáng lên án như thế. Dù Ji Soo viết thư tay xin lỗi cũng không thể xoa dịu được cơn giận dữ của dân mạng. Họ yêu cầu Ji Soo giải nghệ, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Anh ta chỉ xin lỗi thôi là không đủ. Không chỉ sự nghiệp của anh ta tan tành, mà sự tự do cũng bị đe dọa. Anh ta có thể phải ngồi tù vì tội hành hung”.

“Anh ta có thể không phải chịu sự truy cứu của pháp luật vì chưa đủ 18 tuổi. Nhưng một điều không thể chối cãi là sự nghiệp của anh ta về cơ bản đã xong rồi”.

“Những lời buộc tội khó tin như vậy hóa ra lại là sự thật. Thật đáng thất vọng và sốc. Tốt nhất anh ta nên giải nghệ đi và cầu nguyện không phải vào tù”.

Ji Soo, tên đầy đủ là Kim Ji Soo, sinh năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh ra mắt lần đầu vào năm 2009. Năm 2015, vai diễn thiếu niên gặp khó khăn trong bộ phim “Angry Mom” giúp tên tuổi của anh được biết đến nhiều hơn. Ngoài ra, Ji Soo còn được biết đến qua các tác phẩm như “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo” (Người tình ánh trăng) (2016), “Strong Woman Do Bong-soon” (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon) (2017), “Bad Guys 2” (2018)…

Năm 2021 đánh dấu sự chuyển mình của Ji Soo sau loạt vai phụ khi nhận vai nam chính On Dal trong bộ phim truyền hình "River Where the Moon Rises" (Sông đón trăng lên) của đài KBS, đóng cùng mỹ nhân Kim So Hyun.

Ji Soo đối mặt nguy cơ bị loại khỏi phim "River Where the Moon Rises".

Phim mới phát sóng được 6/20 tập thì scandal của Ji Soo nổ ra. Hơn 5.500 dân mạng đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi loại bỏ Ji Soo khỏi phim. Ngày 4/3, đoàn phim "River Where the Moon Rises" thông báo hủy quay và đang thảo luận có nên thay thế Ji Soo không.

Tác giả: TÚ OANH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong