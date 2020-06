Tai nạn liên tiếp tại đèo Thung Khe, Hòa Bình khiến 5 người trọng thương

TTXVN đưa tin, Vào lúc 13h10, ngày 19/6, tại km 121+820 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Thung Khe, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải 98C - 085.57 di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội do anh Đỗ Văn Tạo (sinh năm 1978, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đã đâm va vào xe khách 26B - 007.81 do anh Lư Quang Huy (sinh năm 1968, trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ va chạm làm 5 người bị thương (3 người ngồi trên xe tải, 2 người trên xe khách) phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.

Đoạn đường trên QL6 nơi xảy ra tai nạn liên hoàn chiều 19/6. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Theo Gia đình & Xã hội, tại hiện trường, đầu 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Cũng vào thời điểm trên, hồi 13h19 cùng ngày tại Km 121+820 QL6 (cách địa điểm trên không xa) tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe vận chuyển xăng dầu. Xe ô tô bán tải 29C - 856.23 do anh Tô Đình Phúc (sinh năm 1973, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội đâm va vào ô tô tải 31F - 4900 do anh Lò Văn Thắng (sinh năm 1979 trú huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đi ngược chiều. Hậu quả, hai xe bị hư hỏng phần đầu, rất may không có thương vong về người.

Hai vụ tai nạn xảy ra vào cùng thời điểm, cách nhau không xa khiến giao thông trên QL6 (đoạn chạy qua xã Thành Sơn, Mai Châu, Hòa Bình) ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Mai Châu đã có mặt kịp thời phân luồng. Đến 16 giờ cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông trở lại.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

