Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, giao thông ùn tắc hàng trăm mét

Chiều 14/1, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, rất may không gây thiệt hại về người.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 14/1 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Nghĩa Lộc thuộc địa bàn xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS 37H- 022.51 kéo theo rơ moóc BKS 37R-034.84 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với đuôi xe ô tô con mang BKS 37A - 917.05. Chưa dừng lại, chiếc xe đầu kéo tiếp tục đâm vào đuôi xe tải chở keo mang BKS 37C- 210.47 đang chạy phía trước (chưa rõ danh tính các lái xe).

Phần đuôi xe con bị hư hỏng.

Tại hiện trường, xe phương tiện bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ rơi vãi trên đường, giao thông ùn tắc kéo dài hàng trăm mét. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí