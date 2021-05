Tác dụng của bánh mì giúp bạn giảm cân

Ăn bánh mì là một trong những cách giúp bạn giảm cân. Ảnh: AFP

1. Giúp bạn no lâu hơn

Nhiều người chuyển sang sử dụng các sản phẩm bánh mì như một cách để giữ no trong ngày đồng thời tăng cường lượng carbohydrat cung cấp năng lượng. Nhờ thành phần có chứa nhiều carbohydrate, nhưng chứa ít calo nên duy trì hiệu quả giảm cân lâu dài.

Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng và kiểm soát khẩu phẩn ăn, tác giả của cuốn sách Last Full, Last Slim, cho biết, bánh mì không nhất thiết là thứ khiến bạn tăng cân. Trên thực tế chọn bánh mì có nhiều chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt giúp no lâu hơn và mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn. Điều này dẫn đến việc bạn sẽ ít thèm ăn hơn và có đường tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

2. Tăng cường chất xơ

Tiến sĩ Jinan Banna, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bánh mì nguyên cám có thể chứa nhiều chất xơ. Bánh mì nguyên cám là bánh mì làm từ bột lúa mì, có thể kết hợp với nhiều loại ngũ cốc.

Chất xơ giúp bạn cảm thấy no và có rất ít calo trong chế độ ăn uống của bạn. Đủ chất xơ là một phần rất quan trọng trong chế độ ăn kiêng.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bạn nên tiêu thụ ít nhất 25 đến 30 gam chất xơ mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, chế độ ăn uống trung bình của người Mỹ chỉ chứa 10 đến 15 gam.

Bạn nên mua loại bánh mì làm từ 100% ngũ cốc nguyên cám bao gồm ít nhất 4 đến 5 gam chất xơ trong mỗi khẩu phần. Điều đó có nghĩa là khẩu phần bánh mì sẽ cung cấp cho cơ thể bạn từ 16 đến 20% lượng chất xơ được khuyến nghị hằng ngày.

3. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Johns Hopskins, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, cùng với việc duy trì cảm giác no, một trong những khía cạnh quan trọng của việc ăn thực phẩm giàu chất xơ là chất xơ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột của bạn, là thành phần quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu hóa của bạn.

Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của cuốn sách “The Sports Nutrition Playbook” cho biết, ăn bánh mì gồm 100% lúa mì hoặc ngũ cốc nguyên cám được làm bằng bột mì nguyên cám sẽ giàu chất xơ hơn. Điều này giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, thúc đẩy sức khỏe đường ruột, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và kiểm soát cân nặng.

Goodson cũng chỉ ra rằng, cùng với ngũ cốc nguyên cám giàu chất xơ, những loại bánh mì này cũng chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng có lợi khác cho sức khỏe của cơ thể bạn, chẳng hạn như vitamin B, folate, sắt, magiê, mangan và kẽm.

4. Dễ dàng kết hợp với thực phẩm khác giúp bạn no lâu hơn

Trên thực tế, bánh mì nguyên cám có thể là một cách dễ dàng để thêm nhiều thực phẩm bổ dưỡng vào bữa ăn của bạn. Bơ và trứng là hai trong số những món ăn bạn có thể kết hợp với bánh mì.

Edie Reads, chuyên gia dinh dưỡng tại healthadvise.org cho biết, tránh những loại bánh mì có nhiều chất bảo quản và đường. Điều này có thể khiến bạn dễ tăng cân.

Tác giả: ÁI VÂN

Nguồn tin: Báo Lao Động