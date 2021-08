Tác động của đại dịch COVID-19 đến xuất nhập khẩu của Nghệ An ra sao?

Lượng hàng hóa lưu thông qua Cảng Cửa Lò những tháng gần đây giảm sút Ảnh: Internet

Năm 2021, ngành Công Thương Nghệ An đặt ra mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 7,1 % so với năm 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa phấn đấu đạt 910 triệu USD.

Tuy nhiên, với những khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp như trong những tháng gần đây thì mục tiêu đặt ra của tỉnh Nghệ An là hết sức nặng nề và khó đạt được con số đề ra đầu năm.

Một số mặt hàng từng là thế mạnh đóng góp vào kim ngach xuất nhập khẩu Nghệ An như hàng gỗ dăm, đá, thức ăn gia súc… gặp khó khăn do tình hình sản xuất của các doanh nghiệp xuất khẩu đang bị thu hẹp, vì vậy lượng hàng hóa thông qua Cảng Cửa Lò đã giảm sút rõ rệt so với các tháng trước.

Đơn cử như, Công ty CP Vilaconic – đơn vị xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới bằng đường hàng hải. Các mặt hàng chủ yếu như gạo, tinh bột sắn, hồ tiêu… với sản lượng khoảng 20.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 7 triệu USD. Nay, với chi phí cước vận tải biển tăng nhiều lần khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đại diện Công ty CP Vilaconic, do dịch bệnh nên lượng Container 20 và 40 feet bị thiếu hụt, vì thế phí dịch vụ cước phí vận tải bị tăng lên đột biến. Chẳng hạn trước đây giá cước vận tải chỉ 300-400 USD/1 Container xuất đi Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) thì nay tăng lên 3.000 USD hay như xuất khẩu gạo sang Chi Lê (Nam Mỹ) trước chỉ 1.700 USD/1 Container thì nay tăng lên đến 8000-9000 USD/1 Container nên mức độ đội chi phí lên cho doanh nghiệp là rất lớn.

Ở khía cạnh khác, các doanh nghiệp xuất khẩu bột đá siêu mịn ở Nghệ An đang gặp khó khăn do năng suất chế biến sản xuất bị sụt giảm vì người lao động xin giảm số giờ làm do lo ngại lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, các đơn hàng đã ký kết từ trước đó vẫn phải đảm bảo đủ lượng hàng cung ứng cho các đối tác.

Hay như sản phẩm gỗ dăm chỉ đạt 35.790 tấn, giảm 29,05% so với cùng kỳ năm 2020. Theo một số doanh nghiệp thì lý do là trong thời gian qua, các doanh nghiệp nguyên liệu giấy gặp khó khăn trong công tác thu mua nguyên liệu đầu vào, một số nguồn cung cấp nguyên liệu nay đã chuyển hướng sang cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy làm gỗ bóc.

Theo ghi nhận tại Cảng Cửa Lò, trong các tháng 7 và tháng 8 này lượng tàu ra vào cảng để bốc dỡ hàng hóa giảm hẳn so với trước đây.

Ông Yên Văn Phúc – Phó giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Cửa Lò, cho biết: Trong 2 quý 1 và 2 năm nay thì lượng hàng qua cảng Cửa Lò đều ổn định và có xu hướng tăng. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh đến nay thì lượng hàng đã sụt giảm rõ rệt. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu do công tác phòng chống dịch bệnh nên đã phải thu hẹp quy mô sản xuất, ngoài ra nhu cầu về nguyên vật liệu đầu vào, hàng hóa phục vụ sản xuất cũng giảm sút so với thời kỳ trước. Vì thế, lượng hàng hóa lưu thông qua Cảng Cửa Lò những tháng gần đây giảm sút là điều khó tránh khỏi.

Theo số liệu từ Sở Công Thương Nghệ An, tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An ước đạt hơn 690 triệu USD. Trong đó xuất khẩu hàng hóa của quý 1 và 2 ước đạt 537 triệu USD (cả năm 910 triệu USD).

Nhiều doanh nghệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn

Nhằm giảm thiểu khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, đại diện Sở Công Thương cho biết, Nghệ An đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về đầu vào, hỗ trợ về thông tin và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, Sở sẽ tập trung theo dõi sát tình hình từng thị trường để rà soát, xác định các chủng loại hàng hóa mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để khai thác, thúc đẩy xuất khẩu.

Được biết, năm 2020, trong điều kiện đại dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng trên toàn thế giới, nhiều doanh nghiệp xuất, nhập khẩu vẫn khắc phục khó khăn, vận dụng lợi thế từ các FTA để ổn định sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu đưa kim ngạch của Nghệ An đạt hơn 1,12 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 813 triệu USD, tăng 2,3% với năm 2019, đạt 95,6% kế hoạch đề ra. Hàng hóa được xuất khẩu đi đến hơn 128 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng thêm được 15 thị trường so với năm 2019.

