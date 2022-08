Sụp 'ổ voi' trên con đường 'tử thần', một người bị xe container cán tử vong

Theo đó, khoảng 23 giờ 25 phút khuya 25-8, anh Nguyễn Thế T (37 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy BS: 37P1-532.70 trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù xuống ngã tư 550.

Khi gần đến giao lộ với đường Nguyễn Du (thuộc KP2, P.An Phú, TP Thuận An) thì bất ngờ bị sụp ổ voi khiến người đàn ông và chiếc xe máy ngã ra đường.

Vừa lúc này một xe container chạy cùng chiều tới đã cán qua người nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn làm người đàn ông bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Còn chiếc xe container chạy khỏi hiện trường.

Ghi nhận vị trí xảy ra tai nạn mặt đường tạo hố sâu theo rãnh, rộng nhưng đã bị đọng nước, đường tối nên rất khó quan sát. Trong buổi chiều cùng ngày cũng có một thanh niên bị ngã xe bất tỉnh được đưa đi cấp cứu, hiện chưa rõ sống chết, xe vẫn còn gửi nhà dân ngay đó.

Đáng nói, đường ĐT 743 mới được mở rộng, nâng cấp nhưng có một số đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi lớn, cộng thêm việc đèn chiếu sáng không hoạt động nên rất nguy hiểm với người đi xe máy, và cũng thường xuyên xảy ra tai nạn.

Trước đó ít ngày, cách hiện trường vụ này chỉ vài trăm mét cũng xảy ra tai nạn giữa xe container và xe máy làm một người đàn ông tử vong, mà một phần nguyên nhân cũng do mặt đường xấu.

Nhận thông tin, Công an TP.Thuận An có mặt phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, truy tìm chiếc container liên quan.

Tới 3 giờ sáng, hiện trường mới được xử lý xong.