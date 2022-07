Subaru tổ chức chương trình lái thử xe tại TP.Vinh

Khách hàng sẽ được trải nghiệm cảm giác lái và khả năng vận hành các dòng xe của Subaru qua những bài thử được thiết kế riêng nhằm làm nổi bật sự khác biệt đặc trưng về khả năng an toàn, ổn định và thoải mái của thương hiệu Subaru.

Subaru Việt Nam trưng bày xe BRZ Hoàn Toàn Mới trong khuôn khổ chương trình lái thử dành cho các khách hàng TP.Vinh tại Trung Tâm Hội Chợ,Tp. Vinh ngày 23 và 24/07/2022

Subaru, thương hiệu ô tô nổi tiếng về khả năng an toàn xuất sắc khi trang bị cho các mẫu xe của mình bộ 4 công nghệ cốt lõi đặc trưng và hơn 100 tính năng an toàn khác. Và khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ có thể tự mình cầm lái xe Subaru trên nhiều địa hình mô phỏng thật dễ dàng và an toàn nhờ vào những công nghệ an toàn tiên tiến trên xe như Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, động cơ Boxer, Hệ khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform và công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight. Các địa hình mà khách hàng có thể được trải nghiệm cầm lái Subaru Forester để đi qua là:

Sự kiện là cơ hội để khách hàng đến tham dự lái thử trải nghiệm cảm giác lái xe Subaru trên nhiều địa hình giả lập phức tạp

EyeSight: giúp người lái trải nghiệm tính năng Phanh Phòng Tránh Va Chạm và Kiểm Soát Bướm Ga Phòng Tránh Va Chạm.

Địa hình đường trơn trượt (Slip Roller): giúp người lái trải nghiệm được thế mạnh của SAWD trong trường hợp các bánh xe bị quay trơn, nhưng xe có khả năng vượt qua địa hình mà vẫn ổn định tay lái.

Địa hình đường bồng bềnh (Cross Roller): giúp người lái hiểu được lợi ích của hệ thống Điều Khiển Thân Xe Linh Hoạt (Vehicle Dynamics Control) và cấu trúc khung xe cứng vững khi có một bánh xe không tiếp đất.

Địa hình Zíc Zắc: giúp người lái trải nghiệm khả năng bám đường, sự ổn định và linh hoạt của xe Subaru khi thực hiện thao tác chuyển hướng nhanh liên tục.

Địa hình Tăng Tốc: giúp người lái trải nghiệm khả năng tăng tốc mượt mà và vận hành ổn định dù xe Forester đang di chuyển ở vận tốc cao.

Trải nghiệm công nghệ Subaru EyeSight – Công nghệ Hỗ trợ Người lái tiên tiến tại sự kiện Subaru SATD ở Vinh

Anh Nguyễn Tấn Trung (TP.Vinh), một trong những khách hàng đã đăng kí tham gia lái thử sớm nhất không thể giấu nổi sự phấn khích của mình: “Biết xe Subaru đã lâu nhưng tôi rất trông chờ sự kiện này để được cầm lái xe Forester qua nhiều bài thử giả lập thú vị như thế này tại TP.Vinh. Trước đó lái thử tại showroom, thực sự tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi chiếc xe này. Cảm giác lái phải nói là tốt nhất trong phân khúc, khi đi qua những chướng ngại vật thì tôi rất an tâm vì chiếc xe này có thể xử lý tốt để giúp tôi vượt qua địa hình khó rất dễ dàng và an toàn. Sau buổi trải nghiệm vào ngày 23.07.2022 này thì tôi sẽ “chốt” ngay việc đổi xe!”.

Vì sự kiện chỉ có số lượng suất lái giới hạn, hãy nhanh tay đăng ký lái thử và tham gia sự kiện Trải nghiệm Công nghệ An Toàn Hàng Đầu Subaru SATD để trải nghiệm sự khác biệt của Subaru tại Trung Tâm Hội Chợ, Tp. Vinh vào ngày 23 & 24.07.2022.

