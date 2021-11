Sự thật đoạn clip Hồ Văn Cường "động tay động chân" với bố ruột

Mới đây, đoạn clip ghi lại toàn bộ khoảnh khắc Hồ Văn Cường bị nghi có hành động không hay với bố ruột đã được tiết lộ cũng như lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

Sự thật về nghi vấn Hồ Văn Cường "động tay động chân" với bố ruột cũng chính thức được lộ diện qua đoạn clip dài 3 phút này. Thực tế, người đã "động tay động chân" với bố Hồ Văn Cường trong đoạn clip lại chính là mẹ nam ca sĩ. Trong đoạn clip 3 phút, bố mẹ Hồ Văn Cường đang tranh cãi một vấn đề gì đó. Một lúc sau do không giữ được bình tĩnh mà mẹ Hồ Văn Cường đã đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt chồng. Bản thân Hồ Văn Cường đã đứng ra can ngăn bố mẹ dừng cãi nhau.

Sự thật clip Hồ Văn Cường đánh bố

Không phải ra tay với bố ruột mà Hồ Văn Cường đã đứng ra căn ngăn bố mẹ cãi nhau.

Trước đó, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi một người thân thiết với Phi Nhung, cũng thuộc ekip của cố ca sĩ lên tiếng bức xúc vì bị fan của Hồ Văn Cường công kích. Người này còn tung ra một số hình ảnh cắt từ clip. Trong clip, người áo trắng được cho là bố ruột của Hồ Văn Cường, còn người áo đen không lộ mặt dường như đã có hành động không lễ độ với ông. Từ hình ảnh được cắt từ clip mà nhiều người cho rằng, Hồ Văn Cường đã "động tay động chân" với bố ruột.

