Sự cố "chuyển khoản nhầm"chấn động ngành ngân hàng thế giới

Citibank có nguy cơ mất 500 triệu USD chuyển khoản nhầm. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Theo New York Times, năm ngoái, ngân hàng Citibank có trụ sở tại New York (Mỹ) được ủy quyền thanh toán cho các chủ nợ của Revlon số tiền lãi 8 triệu USD. Tuy nhiên, do "nhầm lẫn của nhân viên", Citibank đã chuyển 900 triệu USD gồm cả vốn lẫn lãi cho các chủ nợ - điều mà Revlon không ủy quyền.

Tháng 8/2020, Citibank đã nhờ đến pháp luật can thiệp với hy vọng thu hồi lại số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, họ mới chỉ thu hồi được một nửa, và vẫn còn 500 triệu USD chưa thể thu hồi từ 10 công ty tư vấn đầu tư.

Về cơ bản, theo luật pháp Mỹ, một người tự ý sử dụng số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, luật pháp ở New York đưa ra ngoại lệ quy định rằng, nếu người thụ hưởng không hay biết việc chuyển nhầm và có thể sở hữu hợp pháp số tiền đó, họ có quyền giữ lại. Các chủ nợ của Revlon nói rằng, khi nhận được chuyển khoản, họ đều tin rằng Citibank thanh toán cả nợ gốc lẫn lãi cho họ mặc dù chưa đáo hạn.

Thẩm phán một tòa án ở New York, ông Jesse Furman đầu tuần này đã ra phán quyết ủng hộ lập luận của các chủ nợ rằng việc thanh toán hoàn toàn có chủ đích mà không phải do nhầm lẫn. Bản thân Citibank cũng không nhận ra sai sót này cho đến gần 1 ngày sau. "Cho rằng Citibank, một trong những định chế tài chính phức tạp nhất thế giới, phạm phải một sai lầm chưa từng có - chuyển khoản gần 1 tỷ USD - là phi lý", phán quyết của tòa nêu rõ.

Citibank có thể sẽ kháng cáo phán quyết này. Trong thông cáo phát đi, Citibank cho biết: "Chúng tôi kịch liệt phản đối phán quyết này và sẽ cân nhắc kháng cáo. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có quyền thu hồi số tiền và tiếp tục nỗ lực thu hồi".

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí