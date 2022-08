Sông Lam Nghệ An và Việt Hùng Thanh Hóa vào chung kết giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota cup 2022

Trong đó trận cầu được xem như chung kết sớm giữa 2 đối thủ ngang tài ngang sức, một đến từ xứ Nghệ và đại diện đến từ miền Nam là Thuận An Bình Dương rất được chờ đợi. Hai đội bóng này đã thể hiện sức mạnh từ đầu giải với những chiến thắng đậm đà trước các đối thủ, chính vì vậy đội nào phải ra về cũng để lại tiếc nuối cho các cổ động viên.

Trong hiệp một, việc chọn lối chơi tấn công của cả hai đội khiến trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn, liên tiếp các cơ hội được tạo ra phía cầu môn đối phương. Song các cầu thủ áo vàng là đội tận dụng tốt hơn khi có bàn thắng đưa Sông Lam Nghệ An dẫn trước ở phút thứ 8 do công của cầu thủ Hoài Nam. Sau bàn thua, các cầu thủ Thuận An Bình Dương dồn lên tấn công và họ có được bàn gỡ hoà ngay trước khi tiếng còi trọng tài khép lại hiệp một. Cầu thủ lập công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát là chân sút số 8 Minh Khang sau cú dứt điểm đẹp mắt ở phút thứ 18.

Sang hiệp hai, trong khi các cầu thủ nhí Thuận An Bình Dương dường như xuống sức thì các chân sút của Sông Lam Nghệ An lại chơi cực kỳ hưng phấn. Chỉ 7 phút sau khi hiệp hai khởi tranh, số 10 Đức Anh một lần nữa đưa Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước. Và chỉ một phút sau, cách biệt được gia tăng cho Sông Lam Nghệ An sau khi số 9 Đăng Đạt dứt điểm thành công, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn 3-1. Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ chơi rất hay trong trận này là Đức Anh có bàn thắng thứ 2 ở phút 38 nâng cách biệt lên 4-1 trước khi người đồng đội Đăng Đạt cũng có cú đúp vào phút cuối, khép lại chiến thắng đậm đà 5-1 cho Sông Lam Nghệ An.

Ở trận bán kết sau đó giữa Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Việt Hùng Thanh Hóa cũng đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 7-6 cho Việt Hùng Thanh Hóa trên chấm luân lưu. Trận đấu này hai đội hòa 1-1 ở hai hiệp chính thức.

Như vậy, Việt Hùng Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhau ở trận đấu chung kết, tranh cúp vô địch.

Lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra chiều ngày 31/8 tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: Trọng Đạt

Nguồn tin: Báo Tiền Phong