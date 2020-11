Sông Lam Nghệ An lần thứ 5 tổ chức giải U10 cho tài năng bóng đá toàn tỉnh

Đội Hoàng Mai vô địch Giải bóng đá các lớp năng khiếu U10 Sông Lam Nghệ An năm 2019

Một trong những bí quyết làm nên thành công cho bóng đá trẻ Nghệ An những năm gần đây là nhờ chú trọng việc tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các tài năng bóng đá trẻ trên toàn tỉnh.

Giải bóng đá năng khiếu U10 Sông Lam Nghệ An là một sân chơi quy mô cho 20 lớp bóng đá năng khiếu tại cơ sở. do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp phối hợp tổ chức. Là giải đấu để tìm ra các cầu thủ nhí xuất sắc vào đội U10 SLNA chuẩn bị cho đội Nhi đồng SLNA thi đấu tại giải Nhi đồng toàn quốc năm 2021.

Cầu thủ Hoàng Văn Khánh và Phạm Xuân Mạnh tham gia bốc thăm, chia bảng

Đây là năm thứ 5 giải được tổ chức, thời gian diễn sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 8/12/2020 tại sân cỏ nhân tạo huyện Quỳ Hợp. Giải năm nay có 20 đội tham dự với gần 400 vận động viên (từ 9-10 tuổi) đến từ các lớp năng khiếu cơ sở Sông Lam Nghệ An trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể gồm các đội: Hoàng Mai, Cửa Lò, Nghi Lộc, TP Vinh, Thanh Chương, Yên Thành 1, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Hưng Nguyên, Thái Hòa, Sơn Hải, Tương Dương, Tân Kỳ, Đô Lương, Nam Đàn, Thành Vinh và Yên Thành 2.

Các đội được chia thành 4 Bảng, mỗi Bảng 5 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn 2 nhất nhì ở mỗi bảng vào thi đấu ở tứ kết, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ thi đấu bán kết, hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua ở bán kết sẽ đồng hạng Ba của giải.

Kết quả bốc thăm chia bảng Giải bóng đá năng khiếu U10 Sông Lam Nghệ An năm 2020.

Tại Giải bóng đá các lớp năng khiếu U10 Sông Lam Nghệ An năm 2019 đội Thị xã Hoàng Mai đã xuất sắc giành chức Vô địch, giải Nhì thuộc về đội Tân Kỳ.

