Song Hye Kyo bất ngờ để lộ lý do 'yêu nhanh, cưới gấp và ly hôn vội vàng' Song Joong Ki

Song Hye Kyo quyến rũ trên tạp chí Elle Singapore.

Trên tạp chí nổi tiếng Elle Singapore, Song Hye Kyo đã dành thời gian để chia sẻ về cuộc sống, về thế giới quan, nhân sinh quan cũng như quan điểm với nghề của mình. Gây chú ý nhất trong bài phỏng vấn này có lẽ chính là những chia sẻ về việc hóa thân vào nhân vật trong phim của Song Hye Kyo.

Khi được hỏi làm thế nào để hóa thân vào những dạng nhân vật mà mình chưa từng trải qua, Song Hye Kyo đã tâm sự rằng: "Với nhân vật mình đóng, tôi luôn khởi đầu bằng vai "Song Hye Kyo", nhưng càng về cuối tôi lại càng nhập tâm và hòa làm một.

Sau khi sống trong một vai diễn nhiều tháng, tôi nghĩ mọi chuyện trở nên tự nhiên tới độ tôi còn chẳng nhận ra mình đã nhập tâm tới mức nào nữa dù tôi luôn cố gắng tự thôi miên và thậm chí gây áp lực để mình trở thành nhân vật. Tính cách nhân vật sẽ được thời gian bồi đắp".

Bài phỏng vấn của Song Hye Kyo trên tạp chí Elle.

Tâm sự này của Song Hye Kyo khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới việc cô và Song Joong Ki đã nhanh chóng yêu nhau khi cùng gặp gỡ trong bộ phim Hậu duệ Mặt trời và kết hôn chớp nhoáng ngay sau đó.

Báo chí Trung Quốc từng đề cập lý do cho việc ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki có lẽ là do cả hai "sống" quá sâu với vai diễn ấy. Chính vì vậy, lí do dẫn đến hôn nhân đổ vỡ từng được bên Song Hye Kyo đưa ra là do hai người có sự khác biệt không thể dung hoà về tính cách, những cảm xúc mà nhân vật mang đến có lẽ đã bị chết dần trong cuộc sống thực tế như vậy.

Song Hye Kyo cũng hoàn toàn "lơ" đi Hậu duệ Mặt trời mà chỉ nói về That Winter, The Wind Blows (Gió đông năm ấy) và Autumn in My Heart (Trái tim mùa Thu) khi nhắc tới những tác phẩm khó quên nhất dù "Hậu duệ Mặt trời" là bộ phim được đánh giá là vô cùng thành công và là dấu mốc khó quên trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo nên duyên nhờ bộ phim "Hậu duệ Mặt trời" và công khai tình cảm hồi cuối tháng 7/2017. Đến tháng 10/2017, một đám cưới cổ tích đã diễn ra với những câu nói ngôn tình của Song Joong Ki giành cho nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc. Trước đó, chia sẻ về tin đồn ly hôn, Song Hye Kyo chỉ đáp trả ẩn ý: "Mẹ tôi dặn rằng chuyện gì không thể giải quyết được thì hãy buông tay, thuận theo lẽ tự nhiên để tâm hồn được thanh thản. Tôi luôn ghi nhớ điều này".

Tháng 6/2019 truyền thông châu Á xôn xao khi Song Joong Ki chính thức tuyên bố đang hoàn tất thủ tục ly hôn với Song Hye Kyo. Đây là một thông tin gây sốc với người hâm mộ cặp đôi quyền lực của làng giải trí xứ Hàn. Trước đó, hồi tháng 3, thông tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn đã rộ lên.

Trên trang Ilyo News, hàng xóm của Song Joong Ki tại khu Itaewon (Seoul) cho biết hai vợ chồng họ Song đã không sống với nhau từ vài tháng trước đó.

Không ít khán giả cho rằng sau hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên có cảm giác cô độc, không thể chia sẻ cùng ai. So với thời tuổi trẻ khá sôi nổi và hướng ngoại, Song Hye Kyo đã trở nên "đằm tính" và khép kín hơn. Người đẹp cho biết hiện nay cô yêu thích màn đêm và cảm thấy tự do nhất khi được ở trong bóng tối.

Ngày 30/3, Vogue Korea có cuộc phỏng vấn với Song Hye Kyo. Video dài 40 giây tiết lộ tâm sự cá nhân sau gần một năm ly hôn Song Joong Ki. Sau cuộc hôn nhân không thành, nữ diễn viên có cảm giác cô độc, không chia sẻ cùng ai.

Từ ngày chia tay chồng, cô liên tục vướng vào tin đồn tình cảm, từ chuyện ngoại tình với Park Bo Gum, bị lôi lại chuyện cũ nghi bắt cá hai tay cùng lúc với Hyun Bin và Bi Rain... Tuy nhiên, nữ diễn viên không hề lên tiếng về những thông tin này.

