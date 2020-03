Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò

Trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm đăng ảnh check in ở Nhà hát thành phố và một vài địa điểm ở khu vực Quận 1, TP.HCM. Nữ ca sĩ diện trang phục bó sát nhưng điểm đáng chú ý là sợi dây chuyền giống với Sơn Tùng M-TP.

Bên dưới bài đăng, ngoài khen ngợi nhan sắc của giọng ca Triệu lý do, người hâm mộ còn nhanh chóng nhận ra cô đang đeo sợi dây chuyền giống nam ca sĩ gốc Thái Bình. Bởi trước đó, chủ nhân hit Lạc trôi từng đăng ảnh khoe kiểu tóc mới có đeo sợi dây chuyền ngọc trai tương tự.

Cả hai đeo dây chuyền ngọc trai giống nhau.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cặp sao để lộ bằng chứng yêu đương vì cả hai thường xuyên diện đồ đôi, check in cùng một địa điểm và hay đăng ảnh, viết trạng thái ẩn ý. Lần gần đây nhất là loạt ảnh đi chơi vào hôm 14/2.

Hồi tháng 10/2019, nam ca sĩ sinh năm 1994 đăng tải ảnh đeo một chiếc vòng tay có nhiều hạt ngọc trai và charm. Ngay lập tức, khán giả đã tinh ý nhận ra hai người từng đeo chiếc vòng giống hệt như vậy. Nếu Thiều Bảo Trâm viết trên trang cá nhân: "Baby, take my hand" (Anh yêu, hãy nắm lấy tay em) thì cùng ngày, Sơn Tùng chia sẻ: "Hold my hand" (Hãy nắm tay anh).

Chưa thừa nhận yêu nhau nhưng động thái của cả hai khiến fan tin rằng cặp sao đang hẹn hò.

Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm vướng tin đồn yêu nhau sau khi lộ ảnh cùng du lịch Thái Lan. Trong những năm qua, họ nhiều lần đi chơi cùng nhau trong nước lẫn nước ngoài. Nhiều lần bị phát hiện hẹn hò nhưng bộ đôi đều im lặng, không lên tiếng thừa nhận hay phản bác tin đồn.

Chia sẻ về việc khán giả thường nhắc tới với danh xưng “bạn gái Sơn Tùng”, Thiều Bảo Trâm từng cho biết: "Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Xung quanh tôi, ai cũng có trăn trở, khó khăn riêng, vì vậy mình tự vượt qua được vấn đề của mình thì tốt".

Tác giả: Kiến Văn

Nguồn tin: Zing.vn