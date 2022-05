Sơn Tùng M-TP lỗ toàn tập sau khi MV bị 'xóa sổ' khỏi YouTube

Ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP phát hành MV There’s No One At All trên nền tảng YouTube. Không lâu sau đó, bản ghi hình này gây tranh cãi gay gắt với nhiều phân cảnh được cho là truyền tải thông điệp độc hại.

Đến chiều 5/5, theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sơn Tùng M-TP bị xử phạt 70 triệu đồng.

"Bộ đã ra quyết định xử phạt với công ty của ca sĩ Sơn Tùng 70 triệu đồng. Đây là mức trong khung hình phạt trong khoản 3, điều 13 Nghị định 38 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo", ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Bên cạnh đó, phía Sơn Tùng M-TP cũng có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There’s No One At All, nộp lại số lợi thu được từ MV, đồng thời tháo gỡ luôn bản ghi hình này trên môi trường mạng và kỹ thuật số. Số lợi thu ở đây có thể hiểu là số tiền mà Sơn Tùng M-TP sẽ có được từ lượng tương tác với MV trên nền tảng Youtube trước khi có quyết định tiêu hủy.

Hiện tại, chỉ số CPM (Cost Per 1.000 impressions) tại Việt Nam đang được trả ở khoảng 1,57 USD/CPM. Nghĩa là, các nhà sáng tạo nội dung sẽ kiếm được 1.570 USD (khoảng 36,2 triệu đồng) nếu đạt 1 triệu lượt xem từ Youtube Việt Nam. Giả thiết rằng toàn bộ lượt xem MV There's No One At All đều đến từ Việt Nam thì số tiền Sơn Tùng M-TP kiếm được khi đạt 9,7 triệu views là: (9.700.000/1000) x 1.57 = 15.229 USD (khoảng 350 triệu đồng). Vậy nên, phía Sơn Tùng M-TP sẽ phải nộp lại khoảng 350 triệu đồng cho cơ quan chức năng. Chưa kể, nếu không bị xóa bỏ thì chắc chắn con số mà nam ca sĩ Thái Bình kiếm được từ MV này sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Có lẽ, đây là sản phẩm khiến "Chủ tịch" lỗ nặng nhất trong vài năm gần đây. Bởi theo nhiều thông tin chưa chính thức, trang phục, chi phí sản xuất, đội ngũ và rất nhiều khoản chi khác lên đến 33 tỷ đồng.

Tác giả: Trường Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn