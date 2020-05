Sơn La: Nghi án cụ bà bị sát hại tại nhà riêng

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 sáng 24/5, Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của người dân về vụ việc bà P.T.C (SN 1936) bị sát hại tại nhà riêng tại Tiểu khu 5, Thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Một số người dân là hàng xóm của bà C kể lại, nhà bà C chỉ có 2 vợ chồng ông bà, tuổi đều đã ngoài 80 ở với nhau. Đầu giờ sáng 24/5, ông T. là chồng bà C. đã trèo cổng nhà ra ngoài và báo với con gái là bà C. đã chết.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La có mặt tại nhà bà C. Tại hiện trường, bà C. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Hiện, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

