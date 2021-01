Sớm khắc phục hậu quả và xử lý nghiêm vi phạm trong vụ tai nạn lao động tại Nghệ An

Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2/1/2021, tại Công trường công trình xây dựng Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An, thuộc Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xẩy ra tai nạn rơi vận thăng, làm 11 công nhân bị thương vong, trong đó có 01 nạn nhân là nữ (bị thương). Đến thời điểm chiều ngày 3/1/2021, có 3 người chết, 5 người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An và 3 người bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng và Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An trực tiếp đến gường bệnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến các nạn nhân và gia đình. Ảnh Anh Thơ

Diễn biến của Vụ tai nạn là sau giờ nghỉ trưa, 11 công nhân đang dùng vận thăng lên làm việc, khi đến tầng 4 của thì xẩy ra sự cố vận thăng (thang máy vận hành đưa người và vật tư lên làm việc ở các tầng), làm vận thăng rơi tự do từ tầng 4 xuống đất. Những người bị nạn trong vụ tai nạn là lao động thuộc Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp 171 (có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) là đơn vị thi công Tòa nhà. Tất cả các công nhân trên đều làm việc theo thời vụ, có hợp đồng lao động thời hạn 03 tháng, không có bảo hiểm.

Kịp thời thăm hỏi nạn nhân, thân nhân người bị tai nạn

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã cử Đoàn công tác của Bộ do Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng làm trưởng đoàn vào kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Trong buổi tối ngày 2/1/2021, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở ngành liên quan và Liên đoàn lao động tỉnh đã trực tiếp đến Bệnh viện động viên thăm hỏi số người bị nạn qtại bệnh viện 115 tỉnh Nghệ An. Đồng thời huy động lực lượng y Bác sỹ để kip thời cứu chữa cho các nạn nhân bị nạn. UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ mỗi trường hợp bị chết 10 triệu đồng.

Đối với đơn vị thi công Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp 171 đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình cùng các cơ quan chức năng để kịp thời mai táng đối với 3 nạn nhân đã tử vong và kịp thời cứu chữa các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Trước mắt, theo thông tin của đại diện công ty, công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế cấp cứu, điều trị cho người bị nạn theo quy định.

Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Phạm Văn Phượng, sinh năm 1974, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành - Ảnh Văn Lực

Tập trung điều tra, khám nghiệm hiện trường, xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân.

Ngay trong chiều tối ngày 02/01/2021, Phòng PC01 chủ trì phối hợp với Công an thành phố Vinh, Phòng PC09 Công an tỉnh, Sở Lao động – TB và XH, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các bên liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện nay, Điều tra viên phòng PC01 đang phối hợp với Điều tra viên Công an thành phố Vinh tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến quá trình thi công công trình trụ sở làm việc Sở Tài Chính Nghệ An. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng đang tiếp tục thực hiện việc khám nghiệm hiện trường sự cố rơi vận thăng nói trên. Các nạn nhân và thân nhân người bị nạn đang phối hợp và đề nghị cơ quan điều tra làm việc theo quy định của pháp luật.

Các điều tra viên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn rơi vận thăng tại Công trường xây dựng Trụ sở làm việc của Sở Tài Chính tỉnh Nghệ An -Ảnh Anh Thơ

Tại hiện trường vụ tai nạn và trong quá trình làm việc với các cơ quan liên quan, Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng đã đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn để phòng ngừa những tai nạn tương tự trên công trường xây dựng và xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân.

Trong năm 2020 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng đều đã có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng ngừa các tai nạn lao động tái diễn trên các công trình xây dựng, đó là các Công văn số 1731/LĐTBXH-ATLĐ ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ LĐTBXH và Công văn số 1914/BXD-GĐ ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Xây dựng. Gần đây nhất là Công văn số 4906/LĐTBXH – ATLĐ ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh viêc tuân thủ pháp luật ATVSLĐ trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng thang máy. Nhiều địa phương đều đã có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường công tác ATVSLĐ trên công trường xây dựng.

Từ những vụ tai nạn lao động nghiên trọng trên các công trường xây dựng và các sự cố thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ gần đây, cần thiết phải tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý thật nghiêm khắc các vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng mới có thể giảm thiểu các tai nạn tái diễn.

Danh tính các nạn nhân: 1. Đặng Văn Cung, sinh năm 1958, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Thợ xây): Chết; 2. Trần Trung Hiếu, sinh năm 1977, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Thợ xây): Chết; 3. Phạm Văn Phượng, sinh năm 1974, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Thợ xây): Chết; 4. Đặng Hữu Bình, sinh năm 1969, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương; 5. Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1975, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Phụ hồ): Bị thương; 6. Trần Thị Thủy, sinh năm 1975, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Phụ hồ): Bị thương; 7. Phan Văn Phúc, sinh năm 1976, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương; 8. Phan Xuân Duẫn, sinh năm 1977, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương; 9. Phạm Văn Phương, sinh năm 1976, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Thợ xây): Bị thương; 10. Võ Văn Phương, sinh năm 1976, trú tại trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương; 11. Phan Xuân Hải, sinh năm 1973, trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Thợ xây): Bị thương;

