Sốc: Phát hiện chiêu trò ngoại tình tinh vi khiến hội chị em "ngơ ngác bật ngửa", lắt léo thế này mà cũng nghĩ ra được!

Khi người ta đã muốn phản bội thì cách gì người ta cũng có thể nghĩ ra được. Có rất nhiều chiêu trò "luồn lách" của đàn ông được các chị em chia sẻ rầm rộ trên MXH. Càng ngày chúng ta lại càng được "khai sáng" vì độ lươn lẹo và mưu mô tính toán của các anh.

Trên TikTok mới đây xuất hiện clip có 1 cô gái vạch trần chiêu trò ngoại tình của người yêu mình. Đoạn clip không dài nhưng mọi thông tin cũng đủ khiến người xem "ngã ngửa".

Dòng caption "Dù có đưa tất cả MXH chắc gì đã chung thủy, vẫn ngoại tình theo cách của tụi nó… Cặp sừng hơi bị to ạ" kèm bằng chứng "ối giời ơi"!

Theo đó, cô gái mở 1 chuỗi tin nhắn được lưu tên tổng đài. Ngỡ chỉ là 1 thông báo dịch vụ đơn thuần nhưng không, kiên nhẫn 1 chút đọc đến cuối cùng là dòng chữ không hề liên quan: "Hôm nay anh có qua không em nhớ anh".

Your browser does not support the video tag.

Chiêu trò ngoại tình tinh vi của đàn ông

Đắng cay thay anh chàng người yêu cũng nằm đấy và chuẩn bị nhận màn tra hỏi cho sự gian dối tinh vi này.

Nhiều người ngán ngẩm để lại bình luận: "Đúng là không muốn thì thôi chứ đã muốn người ta tìm mọi cách".

Nhưng cũng có bà vợ cho rằng, chiêu trò nào cũng có sơ hở, không ai "trong sáng" mà đi lưu số của tổng đài vào danh bạ điện thoại.

Thế cho nên chị em hãy hết sức cẩn thận, đừng để bị "dắt mũi"!

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc