Sốc: Chú rể có hành động cưỡng hôn phù dâu ngay trước mặt vợ và bạn bè, phản ứng của cô dâu mới gây choáng

Bình thường trong các đám cưới, khi chú rể đến xin dâu nhiều đám bắt đầu bày thử thách để buộc anh ta cùng phái đoàn nhà trai vượt qua. Nếu vượt qua thành công thì chuyện rước cô dâu đi mới được thực hiện.

Các trò thử thách đó cần sự vui vẻ giữa các bên để khiến cho cuộc vui ngày càng vui vẻ hơn nữa. Tuy nhiên, nhiều người lại bày ra các trò phản cảm, dễ dàng bị lên án.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh trong đám cưới tại Chiết Giang (Trung Quốc) gây chú ý. Theo đó, những người bày trò yêu cầu chú rể phải chơi trò dùng môi lấy mảnh giấy trên môi phù dâu.

Thật ra nếu như chơi đúng thì môi của chú rể và phù dâu sẽ chẳng hề chạm nhau. Tuy nhiên, chú rể này trong lúc phấn khích quá đã cưỡng hôn phù dâu của vợ mình.

Lúc đầu, phù dâu thấy thế nên đã giơ tay đánh chú rể. Lần tiếp theo, họ vẫn thực hiện trò chơi đó, một người bên ngoài vén tóc cho phù dâu. Tiếp đó, một nhân vật đẩy đầu phù dâu xuống sát với chú rể để môi cả hai thoải mái chạm vào nhau. Thành ra cặp đôi chú rể - phù dâu đã hôn môi đến tận 2 lần. Dù như vậy nhưng chú rể vẫn tỏ ra vô cùng khoái trá thoải mái.

Chú rể hôn phù dâu gây sốc

Cô dâu là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối ngay bên cạnh. Tuy nhiên cô không tỏ bất cứ thái độ nào. Trái lại cô còn vui vẻ, hùa chung với tất cả.

Sau khi chú rể lấy mảnh giấy từ miệng phù dâu, anh ta mới quay sang hôn cô dâu để trao nốt mảnh giấy, hoàn thành trò chơi này.

Đoạn clip này thật sự gây tranh cãi lớn. Đành rằng nó chỉ là một trò đùa vui nhưng thật sự phản cảm và không cần thiết. Vào ngày trọng đại của cuộc đời, chú rể lại đi chạm môi, thân mật với người phụ nữ khác. Chẳng ai có thể chấp nhận được điều đó.

Cô dâu không vùng vằng, không nổi điên có lẽ vì muốn ngày vui không xảy ra xung đột. Tuy nhiên chẳng ai vui nổi khi chứng kiến hình ảnh ấy.

Trò chơi trong đám cưới ngoài vui cần phải văn minh và có ý tứ nữa. Đừng biến nó thành phản cảm, ảnh hưởng đến mối quan hệ của tất cả mọi người.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc