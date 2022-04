Sốc: Cáp treo đứt dây khiến 63 người bị treo lơ lửng trên cao suốt 45 tiếng

Sự cố hy hữu xảy ra tại một điểm hành hương ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ hôm 10/4, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác rơi vào tình trạng hoảng loạn vì sợ hãi.

Cáp treo đứt dây khiến 63 người bị treo lơ lửng trên cao suốt 45 tiếng

Đó là tai nạn do 3 cabin cáp treo Deoghar bị đâm vào nhau khi đang chở theo hàng chục du khách lên đồi Trikut. Được biết, đây là hệ thống cáp treo được mệnh danh "cao nhất ở Ấn Độ". Vụ va chạm bất ngờ khiến ròng rọc của cáp treo bị đứt dây và dừng hoạt động, khiến 63 du khách bị treo lơ lửng ở độ cao 460m suốt 45 tiếng trong sự lo lắng tột cùng.

Trực thăng cứu hộ tới giải cứu các nạn nhân (Ảnh cắt từ clip).

Theo một quan chức địa phương, sau khi nhận được thông báo, lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) với sự trợ giúp của máy bay trực thăng thuộc lực lượng Không quân Ấn Độ đã đưa hơn 20 người tới nơi an toàn. Trong khi đó, máy bay thả nước uống và thực phẩm cho những người chờ được giải cứu.

"Hiện 3 người đã thiệt mạng gồm một người tử vong từ trước và 2 nữ du khách rơi từ trực thăng xuống thung lũng phía dưới khi đang được giải cứu. 12 người khác bị thương đang điều trị tại các bệnh viện", giới chức địa phương cho hay.

Trước đó, vào ngày 12/4, hoạt động cứu hộ phải tạm dừng lại khi mặt trời lặn do đường dây cáp treo chạy qua một khu vực rừng rậm, bao phủ xung quanh là đồi núi rất khó tiếp cận, ngoại trừ đường hàng không.

Tai nạn xảy ra tại tuyến cáp treo cao nhất của Ấn Độ (Ảnh: News).

Một nhân chứng may mắn sống sót sau tai nạn cho biết, họ không có đồ ăn và nước uống suốt gần 2 ngày. "6 thành viên trong gia đình tôi phải đi vệ sinh vào một chai nhỏ", người này chia sẻ.

Hiện vụ tai nạn đang làm dấy lên những lo ngại trong dư luận Ấn Độ về sự an toàn của hệ thống cáp treo nổi tiếng này. Theo sở du lịch tỉnh Jharkhand, đây là tuyến cáp treo thẳng đứng cao nhất tại quốc gia này, với chiều dài khoảng 766m.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo nguồn tin từ hãng PTI, quản lý cáp treo và các nhân viên đã bỏ trốn ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra thông báo tất cả gia đình có nạn nhân tử vong sẽ nhận được 500.000 rupee (hơn 150 triệu đồng) tiền bồi thường. Trong khi đó, tòa án tối cao tỉnh Jharkhand cho biết, họ đang yêu cầu cuộc điều tra minh bạch về sự cố, đồng thời đưa ra xét xử vụ việc vào ngày 26/4 tới đây.

