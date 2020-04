Số người chết vì Covid-19 tại Italia vượt 21.000

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bergheim, phía tây Pháp. (Ảnh: AP)

Số người chết tại Italia vượt 21.000

Cơ quan Bảo vệ Dân Sự Italia ngày 14/4 thông báo ghi nhận thêm 602 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 21.067 người. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Italia ghi nhận số ca tử vong trong ngày tăng so với ngày trước đó.

Italia ngày 14/4 cũng có thêm 2.972 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với 3.153 ca hôm 13/4 và là số ca nhiễm trong ngày thấp nhất kể từ hôm 13/3. Tính đến nay, Italia có 162.488 ca mắc Covid-19.

Italia hiện là nước có số ca tử vong xếp thứ 2 thế giới sau Mỹ và có số ca nhiễm cao thứ 3 sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia cho biết 3.186 người đang được chăm sóc tích cực tại Italia vào ngày 14/4, giảm so với 3.260 người một ngày trước đó. Đây là ngày giảm thứ 11 liên tiếp về số bệnh nhân chăm sóc tích cực tại Italia.

Italia ngày 14/4 có 37.130 ca bệnh được hồi phục, tăng so với 35.435 ca một ngày trước đó.

Italia, nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng tiền chung châu Âu, đã gặp nhiều khó khăn sau 1 tháng áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm kiểm soát sự lây lan của Covid-19. Hầu hết doanh nghiệp đều đóng cửa, ngoại trừ một số doanh nghiệp được xem là đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng của Italia.

Hơn 15.000 người chết tại Pháp

Người đứng đầu cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon ngày 14/4 cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão đã tăng 5% trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 15.729 trường hợp. Trước đó, tỷ lệ tăng trong 2 ngày 12/4 và 13/4 là 4%.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp tính đến nay đã lên tới 143.303 người, xếp thứ 4 thế giới sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italia.

Số bệnh nhân được điều trị tại các phòng chăm sóc tích cực ở Pháp ngày 14/4 đã giảm từ 6.821 người xuống 6.730 người trong 24 giờ, đánh dấu ngày giảm thứ 6 liên tiếp. Đây là tín hiệu cho thấy lệnh phong tỏa toàn quốc, dự kiến kéo dài tới ngày 11/5, đã có kết quả trong việc kiểm soát dịch Covid-19 tại Pháp.

Số ca tử vong tại Thụy Điển tăng vọt

Theo Cơ quan Y tế Cộng đồng Thụy Điển, nước này ngày 14/4 ghi nhận thêm 114 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên 1.033 người. Tỷ lệ tử vong tại Thụy Điển hiện cao gấp gần 10 lần so với Phần Lan, 4 lần so với Na Uy và 2 lần so với Đan Mạch.

Số ca mắc Covid-19 tại Thụy Điển cũng tăng thêm hơn 400 người, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 11.445 trường hợp. Thống kê cho thấy phần lớn các ca tử vong vì Covid-19 tại Thụy Điển là người lớn tuổi.

Con số thống kê người chết vì Covid-19 tại Thụy Điển gây chú ý vì nước này từng gây tranh cãi khi phớt lờ việc áp lệnh phong tỏa như các nước khác trong khu vực. Thay vào đó, Thụy Điển vẫn cho phép các trường học, quán bar, quán cafe và nhà hàng mở cửa.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, 22 học giả đã kêu gọi chính phủ Thụy Điển thay đổi chiến lược ứng phó Covid-19 “triệt để và nhanh chóng”.

Một số nước châu Âu tiếp tục ghi nhận thêm các ca tử vong và mắc Covid-19 trong ngày 14/4.

Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ 2 châu Âu với 18.255 ca tử vong và 174.060 ca mắc Covid-19.

Số người chết tại Anh đã lên tới hơn 12.100 người, trong khi số ca nhiễm cũng vượt 93.800 người.

Đức cũng có tới 3.495 ca tử vong và 132.210 ca mắc Covid-19.

Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ lần lượt ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 là 4.157, 2.945 và 1.174 người.

