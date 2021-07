Sở GDĐT Nghệ An tuyển dụng "chui" giáo viên, cơ sở "lĩnh đủ"

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Ảnh: QUANG ĐẠI

Ngày 15.7, bà Lê Thị Dung – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên, Nghệ An phản ánh với phóng viên về bức xúc trong việc xử lý giáo viên dôi dư.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 1.10.2012, ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An kí quyết định số 969 tuyển dụng cô Nguyễn Thị PT, giáo viên hợp đồng môn Ngữ văn đến làm nhiệm vụ giảng dạy và công tác tại Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên. Cô PT là giáo viên hợp đồng tại đây từ năm 2002.

Sở GDĐT Nghệ An vào năm 2012 tuyển dụng giáo viên không có sự phê duyệt của UBND tỉnh và không thông qua hội đồng xét tuyển. Ảnh: QĐ

Theo kết quả xác minh, việc tuyển dụng nói trên vi phạm về quy trình, thủ tục, không có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, theo quy định vào thời điểm năm 2012, việc tuyển dụng đặc cách giáo viên phải có sự phê duyệt của UBND tỉnh, thông qua hội đồng tuyển dụng, căn cứ chỉ tiêu biên chế và nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, Sở GDĐT Nghệ An đã bỏ qua quy trình, thủ tục, không có hội đồng xét tuyển mà chỉ dựa vào tờ trình của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên (hiện không còn hồ sơ lưu) và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Thời điểm đó, tỉnh Nghệ An quy định biên chế của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên là 16 người (theo lộ trình sẽ giảm xuống 13) và môn Ngữ văn đã có 1 giáo viên trong biên chế, trong khi 4 môn khác không có giáo viên.

Trước đó, liên tiếp trong 2 văn bản (số 923 ngày 25.5.2012 và số 1805 ngày 5.9.2012), Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo đối với các Trung tâm GDTX chỉ bố trí 1 giáo viên/môn và “các đơn vị đã có trên 13 biên chế nếu có giảm không được đề nghị tiếp nhận thêm”.

Thế nhưng, Sở GDĐT Nghệ An sau đó vẫn tuyển dụng vượt chỉ tiêu và trái với cơ cấu bộ môn do chính cơ quan này quy định.

Trong quyết định tuyển dụng cô Nguyễn Thị PT, căn cứ vào hợp đồng lao động số 2274 ngày 3.3.2002 của Giám đốc Sở GDĐT. Tuy nhiên, hợp đồng số 2274 không phải là hợp đồng giữa Sở GDĐT Nghệ An với cô PT, mà là với giáo viên khác. Sở GDĐT Nghệ An giải thích sự nhầm lẫn nói trên là do “lỗi chính tả”.

Ông Bùi Đình Sáng – Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, quy trình tuyển dụng cô NTPT có sai sót, không thông qua Sở Nội vụ.

Vừa ký quyết định tuyển dụng cô PT vào biên chế chưa ráo mực, tháng 11.2012, Sở GDĐT Nghệ An lại chuyển ông Nguyễn Văn Chương - Phó Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Quế Phong về làm Phó Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên.

Do sự chồng chéo nói trên dẫn đến hiện tượng thừa thiếu giáo viên cục bộ (có 2 giáo viên môn Ngữ văn trong khi 4 môn khác không có giáo viên), Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên đến nay vẫn chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với cô PT.

UBND huyện Hưng Nguyên cho rằng, việc làm nói trên là sai, yêu cầu ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với cô PT, nhưng Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hưng Nguyên không thực hiện.

Bà Lê Thị Dung – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên lý giải: "Theo quy định của Luật Viên chức, việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ được tiến hành khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu về nhân sự, vị trí việc làm, nhưng hiện nay Trung tâm không có nhu cầu đối với giáo viên Ngữ văn, trong khi 4 môn khác không có giáo viên, nếu tôi ký là vi phạm pháp luật".

Đồng thời, Giám đốc Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên cũng đã có tờ trình đề nghị xử lý trường hợp giáo viên dôi dư và nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ đối với cô Nguyễn Thị PT.

Trong quá trình công tác, vào các năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020, cô Nguyễn Thị PT đều có kết quả đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 15.7, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Nghĩa An – Trưởng phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên cho biết, đối với trường hợp viên chức 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị phải có hồ sơ cụ thể, báo cáo UBND huyện.

Liên quan đến sự việc, ngày 23.6.2020, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 3918 yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tuyển dụng, hợp đồng giáo viên tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.

