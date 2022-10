Sở GD&ĐT Nghệ An hỗ trợ học sinh, giáo viên có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà hỗ trợ cho gia đình các giáo viên ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Sáng 2/10, lũ ống về bất ngờ đổ về cũng khiến nhiều trường học và nhiều nhà ở của giáo viên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại và hư hỏng nặng. Thống kê ban đầu, có hơn 20 nhà giáo viên trên địa bàn bị lũ cuốn trôi hoàn toàn hoặc một phần, mất hết tài sản… Tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Nhiều giáo viên chỉ kịp chạy thoát thân, trắng tay sau lũ. Các thầy cô hiện đang phải tá túc ở nhờ nhà người thân quen ở khu vực cao, an toàn, kiên cố.

Điểm trường bản Hòa Sơn, Trường Mầm non Tà Cạ vẫn ngập sâu trong nước lũ chiều ngày 2/10.

Lũ ống và lũ quét cũng khiến hàng chục học sinh của Trường THPT Kỳ Sơn đang trọ ở gần khu vực thị trấn và xã Tà Cạ cũng bị lũ cuốn phăng hết tài sản, đồ dùng, sách vở. Một số em sau đó đã được thầy cô đón về Ký túc xá của trường, hỗ trợ quần áo mặc và lo ăn uống trong thời gian chưa có chỗ ở.

Một nhóm học sinh khác ở trọ tại xã Tà Cà, đang bị cô lập do giao thông chia cắt. Những em này đã được giáo viên của trường ở gần đó đưa về nhà và các khu vực an toàn để ở tránh lũ.

Trước mắt, lãnh đạo ngành giáo dục mới chỉ tiếp cận được 5 gia đình giáo viên bị lũ cuốn hoàn toàn nhà cửa, tài sản. Đại diện Sở GD&ĐT động viên và trao quà hỗ trợ trước mắt để giáo viên có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Trước hoàn cảnh khó khăn này, Sở GD&ĐT Nghệ An trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình giáo viên bị hư hỏng nhà cửa mỗi người 5 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ mỗi học sinh bị thiệt hại hỗ trợ 1 triệu đồng để các em mua sắm lại sách vở sớm đi học trở lại.

Chiều 2/10, đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến trực tiếp thăm hỏi, động viên một số gia đình giáo viên có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ với những mất mát, thiệt hại to lớn của giáo viên do mưa lũ đột ngột.

Chỉ sau mấy chục phút lũ ống về, nhiều giáo viên huyện biên giới Kỳ Sơn trắng tay, mất hết nhà cửa, tài sản.

Do tình hình mưa lũ phức tạp, đoàn chỉ tiếp cận được gia đình 5 giáo viên có nhà bị lũ cuốn trôi ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Sau khi có thống kê đầy đủ, ngành giáo dục sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình giáo viên khác gặp thiệt hại. Sự trợ giúp lúc này chưa thể nào bù đắp hết những mất mát của gia đình các giáo viên, nhưng là nguồn động viên tinh thần kịp thời để các thầy cô cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt.

Ngành giáo dục hỗ trợ những em học sinh Trường THPT Kỳ Sơn đang ở trọ, bị lũ cuốn trôi hết tài sản, sách vở, quần áo.

Cũng trong chiều tối nay, đại diện Sở GD&ĐT trực tiếp thăm hỏi, các em học sinh ở trọ bị cuốn trôi hết tài sản, sách vở. Đồng thời trấn an tinh thần, động viên các em ổn định chỗ ăn ở, sinh hoạt để sớm quay lại học tập khi mưa lũ qua đi.

Theo thống kê ban đầu của Sở GD&ĐT Nghệ An trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn ngành giáo dục có 66 trường bị ngập lụt và 437 trường phải cho học sinh nghỉ học. Trên địa bàn có nhiều trường học bị hư hại, đổ sập gần 1.000 mét tường rào, hư hỏng 354 tủ đựng thiết bị, khoảng 600 thiết bị dạy học bị nước cuốn trôi hoặc bị hỏng, gần 1300 bộ bàn ghế, gần 1800 tài liệu, sách giáo khoa không còn sử dụng được. Ngoài ra có 23 phòng học bị tốc mái, 25 bộ máy tính bị hỏng. Tổng thiệt hại ước tính toàn ngành gần 4 tỷ đồng.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn