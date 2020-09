Trẻ ngã gãy tay, phụ huynh tố trường Kid's Garden thờ ơ

Cháu N.B.T ngã gãy tay phải mổ cấp cứu

Cho lớp ăn, ngủ trưa xong mới đưa trẻ đi cấp cứu

Ngày 26/9, trao đổi với PV báo Giao thông, chị N.T.T.H, phụ huynh của cháu N.B.T (5 tuổi học sinh tại trường mầm non Kid's Garden, đóng tại tầng 1 nhà A3 chung cư số 250 Minh Khai) cho biết: "Mặc dù, con gái chị bị ngã gãy xương tay khi cô giáo cho ra khu vui chơi ngoài trời ở chung cư vào ngày 15/9, và phải mổ cấp cứu ngay sau đó, nhưng thời gian qua, từ phía nhà trường không thành ý nhận trách nhiệm về vụ việc. Điều này khiến gia đình vô cùng bức xúc".

Theo lời chị H. vợ chồng chị hiếm muộn nên cũng mới chỉ có duy nhất bé B.T. Và gia đình mới gửi con tại trường mầm non Kid's Garden từ tháng 6/2019. Tuy nhiên, giai đoạn đầu lớp có 2 cô giáo phụ trách, nhưng sau dịch Covid-19 thì chỉ còn lại 1 giáo viên quản 15 cháu. "Phụ huynh chúng tôi cũng nhiều lần yêu cầu nhà trường bố trí đủ giáo viên để đảm bảo việc chăm sóc, quản lý trẻ cho an toàn. Đồng thời, lưu ý giáo viên trong việc trông trẻ vì tuổi này các con rất hiếu động. Nhưng với lý do hiện tuyển dụng giáo viên khó khăn nên nhà trường "nợ" sẽ bổ sung sau. Không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn rất đáng tiếc với chính con gái tôi", chị H. cho hay.

Điều khiến chị H. bức xúc là ngay sau khi sự việc xảy ra (buổi sáng, trước giờ trẻ ăn cơm), nhà trường và cô giáo đã không gọi cho phụ huynh đến trường để cùng đưa cháu T đi viện ngay mà tới khoảng 12g trưa cùng ngày mới cho cháu nhập viện trên xe ô tô cá nhân.

Chị H. cũng cho hay, từ lúc bị ngã cháu T đã liên tục khóc và đòi cô giáo gọi điện thoại cho mẹ nhưng không được và cô vẫn dẫn bé vào lớp ngồi và cho các bạn khác ăn xong, ngủ mới cho con đi khám.

Hình ảnh chụp phần xương cánh tay bị gãy tại trường của cháu B.T

Lần lữa trách nhiệm

Chị H xót xa: "Lúc có mặt tại viện, bác sĩ dặn e phải thật bình tĩnh nghe bác sĩ thông báo chẩn đoán tình trạng con em: Con phải mổ cấp cứu, có nguy cơ bị liệt". Bé T. được chuẩn đoán gãy phần xương trên cách tay, phải 2 phẫu thuật 2 lần.

Sau ca mổ 3 ngày, bé T. chị được ra viện và về nhà điều trị với lịch hẹn phẫu thuật lần 2 sau 4 tuần nữa.

"Từ hôm xảy ra sự việc đó, vợ chồng tôi phải thay nhau cắt cử người nghỉ ở nhà để chăm con. Giờ con phải nằm tại nhà và hạn chế di chuyển. Điều khiến tôi bức xúc là thái độ của nhà trường khi cháu bị ngã từ sáng mà cô không gọi cho tôi để đưa cháu đi viện luôn mà tới hơn 12g mới đưa mới đưa đi. Các cô có thể thờ ơ với sự an toàn của học trò như vậy liệu có thể chấp nhận....", chị H nói.

Chị H. cũng cho biết thêm, khi con chị nằm viện, vị hiệu trưởng cùng giáo viên lớp có 1 lần đến hỏi thăm cháu. Sau đó, cô hiệu trưởng có cho hay, chỉ làm thuê cho chủ trường và đang chờ chủ trường quyết định xử lý.

Chỉ đến khi chị H. chủ động liên lạc với chủ trường thì mới nhận được "lời hứa hỗ trợ chi trả viện phí, còn việc chăm sóc cháu thì nhờ gia đình". Gia đình rất bức xúc khi chủ trường cứ lẫn lữa trong việc chịu trách nhiệm về sự việc đáng tiếc này.

Được biết, phía Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cũng đã tiếp nhận thông tin một cháu bé 5 tuổi tại trường mầm non Kid's Garden bị ngã dẫn tới gãy xương cánh tay và phải nhập viện. Hiện tại, Phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng quận đang vào cuộc xác minh sự việc và dự kiến sang đầu tuần tới sẽ có thông tin chính thức.

PV Báo Giao Thông đã liên lạc với Hiệu trưởng nhà trường nhưng chưa nhận được phản hồi về vụ việc này.

