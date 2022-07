An ninh thắt chặt, nói không với pháo sáng ở trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 V.League 2022

Sau trận thua “bạc nhược” trước chủ nhà Đà Nẵng ở vòng 8 V.League 2022, SLNA từ vị trí dẫn đầu đã rơi xuống thứ 3 với 13 điểm có được, xếp sau Hà Nội và Hải Phòng đều có được 14 điểm. Với khoảng cách hơn kém nhau “vỏn vẹn” 1 điểm số, và đang là những đội top 3 dẫn đầu, nên màn đối đầu giữa chủ nhà SLNA và Hải Phòng được xem là tâm điểm đáng xem của vòng 9.

SLNA hiện tại không chỉ đánh mất vị trí dẫn đầu BXH mà còn đánh mất đi khá nhiều niềm tin nơi người hâm mộ sau trận thua 1-3 trước chủ nhà Đà Nẵng. Những bàn thua đều do lỗi của hàng thủ bên phía đội bóng xứ Nghệ đã tạo nên nhiều hoài nghi về khả năng giành ngôi vương của họ ở mùa giải năm nay.

Sự cố để CĐV xuống sân có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài khiến Hải Phòng nhận án phạt nặng từ BTC V.League 2022

Trong khi đó cũng tại vòng 8, chủ nhà Hải Phòng đã không mấy khó khăn vượt qua Sài Gòn FC với tỷ số 3-1 trong trận cầu gây nhiều tranh cãi mà đỉnh điểm là hành động nhổ nước bọt của một CĐV Hải Phòng đối với trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, lúc đó đang làm việc với giám sát trận đấu.

Sự cố đáng tiếc trên buộc Hải Phòng phải nhận án phạt nặng từ phía BTC V.League 2022. Theo đó, CĐV có hành động thiếu văn hóa với trọng tài Hoàng Ngọc Hà là ôngTrần Tiến Dũng bị cấm đến sân xem các trận đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và/hoặc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức trong 3 năm.Trong khi đó, sân Lạch Tray bị phạt thi đấu trên sân nhà không có khán giả 1 trận đồng thời bị phạt 70 triệu đồng.

An ninh sân Vinh được thắt chặt

Nếu phải thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả thì đó chắc chắn sẽ là thiệt thòi không nhỏ dành cho đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm trong chặng đường phía trước của mùa giải. Bởi vậy nhiều khả năng CĐV Hải Phòng sẽ nỗ lực tiếp lửa mạnh mẽ cho đội nhà ở vòng đấu thứ 9 diễn ra trên sân Vinh. Không những thế, Hải Phòng FC còn nhận tổn thất lớn khi vắng chân sút Rimario do nhận đủ số thẻ phạt nên người hâm mộ đất Cảng càng có thêm lý do để hành quân về Nghệ An, nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải Phòng FC.

Để chuẩn bị cho trận cầu tâm điểm giữa SLNA và Hải Phòng FC, BTC sân Vinh sẽ chú trọng đặc biệt vào công tác an ninh hòng đảm bảo không xảy ra sự cố đáng tiếc, đồng thời ngăn chặn, phòng trường hợp CĐV Trần Tiến Dũng có ý định vào sân Vinh cổ vũ đội nhà. Theo một lãnh đạo của Công an Thành phố Vinh thì ở trận đấu này, an ninh sẽ kiểm soát chặt chẽ ở các cửa ra vào sân, tuyệt đối không cho khán giả Hải Phòng mang pháo sáng vào sân.

Trong văn bản mà CLB SLNA gửi cho BTC V.League 2022 đã đánh giá đây là trận đấu có tính chất căng thẳng cả dưới sân và trên khán đài bởi cả hai đội đều đang nằm trong top dẫn đầu. Theo thông tin từ phía đội chủ sân Vinh thì sẽ có khoảng 200 CĐV Hải Phòng đến sân cổ vũ và sẽ được BTC bố trí ngồi ở khán đài A5, đồng thời được phát vé miễn phí vào sân.

Sân Vinh sẽ được thắt chặt an ninh ở trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng vào chiều ngày 23/7

Trước trận, BTC sân Vinh sẽ bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vinh dùng xe mô tô dẫn đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòng từ cửa ngõ thành phố đến cổng A5 của sân Vinh. Lực lượng an ninh sẽ huy động lực lượng đông đảo kiểm soát từng người, nhằm kiểm soát việc đưa dụng cụ cổ vũ vào sân.

Sau trận đấu, để đảm bảo an ninh, BTC sẽ mở cửa trong thời gian phù hợp để khán giả đội khách rời sân và lên xe di chuyển. Quãng đường CĐV Hải Phòng đi từ sân Vinh ra cửa ngõ thành phố tiếp tục có đoàn xe an ninh dẫn đường.

Về số lượng nhân viên an ninh, BTC sẽ bố trí 150 đến 170 người cho mọi vị trí trong, ngoài sân và các chốt giao thông ở cửa ngõ vào sân. Thêm nữa, phía Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An còn huy động thêm 20 vệ sỹ cùng nhiều cán bộ, nhân viên để làm công tác soát vé, kiểm soát người vào sân.

Về phía CLB SLNA họ cũng đã gửi công văn cho CLB Hải Phòng để nắm thông tin số lượng khán giả vào sân cũng như lịch trình di chuyển để có thể làm tốt công tác tổ chức ngay khi đoàn CĐV đất Cảng vào tới cửa ngõ thành phố Vinh.

Trận đấu thuộc Vòng 9 V.League 2022 giữa SLNA và Hải Phòng sẽ diễn ra trân sân Vinh vào lúc 17h ngày 23/7.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn