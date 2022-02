SLNA ra video “bom tấn”, fan ngợi ca hết lời

Với sự xuất hiện của nhà tài trợ mới là Tập đoàn Tân Long, SLNA bắt đầu cuộc lên đời. Không chỉ thay mới cái logo đã có từ 20 năm hay nâng cấp, sửa sang sân Vinh mà chất lượng bữa ăn của cầu thủ cũng được quan tâm. Bên cạnh đó công tác truyền thông được SLNA đặc biệt chú ý.

Trong thời gian gần đây người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cảm thấy rõ sự thay đổi trong công tác truyền thông của câu lạc bộ. Sự chỉn chu đến từ từng bức hình, từng đoạn video.

Video cực chất SLNA gửi tới người hâm mộ

Mới đây SLNA còn tung video “bom tấn” được fan ngợi ca hết lời. Video với nội dung gợi lại ký ức khó quên của đội bóng xứ Nghệ với đỉnh cao là chức vô địch V.League 2011. 11 năm sau, SLNA vẫn duy trì bản sắc ấy nhưng cũng đã có nhiều sự đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Vừa qua SLNA cũng cho cho ra mắt trang phục thi đấu chính thức của nhà tài trợ Grand Sport. Mẫu áo mới là sự kết hợp của truyền thống và sự đổi mới, hoạ tiết chìm bắt mặt cùng chất liệu siêu nhẹ là điểm cộng cho bộ trang phục của SLNA ở mùa giải năm nay.

Ngay khi cho ra mắt mẫu áo vàng sân nhà truyền thống ở mùa giải 2022, đội bóng xứ Nghệ đã nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ phía NHM. Chỉ sau 1 ngày mở bán, SLNA đã nhận đặt hơn 300 đơn hàng. Được biết, sẽ có khoảng 600-700 áo đến tay NHM đội bóng xứ Nghệ trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc CLB SLNA Trương Mạnh Linh khẳng định các hoạt động truyền thông, bán áo đấu đều không đặt nặng và quá nhiều kỳ vọng vào doanh số hay lợi nhuận. Mục tiêu của CLB là hướng đến, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ.

SLNA rất đáng được chờ đợi ở mùa giải 2022

Thời gian đầu, CLB SLNA triển khai còn nhiều những khó khăn nhưng đã nhận được tín hiệu tích cực. Đây sẽ là nguộn động viên tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trước thềm mùa giải 2022.

Cách làm của SLNA thời gian qua là đúng đắn và cần thiết, vì ai ai cũng biết rằng, nếu bóng đá thiếu khán giả, ít khán giả và khán giả không được tôn trọng thì điều gì sẽ đến?

