SLNA bất ngờ đối diện nguy cơ không được dự V.League 2022

Theo đó vào ngày 6/10, Ban Cấp phép VFF đã họp và rà soát, kiểm tra lại danh sách các đội bóng đủ hoặc không đủ tiêu chí cấp phép. Theo đó, có 11 CLB V.League được cấp phép tham dự các giải châu Á năm 2022.

Gồm: HAGL, Viettel, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Dương, Hà Nội FC, Đà Nẵng FC, Hà Tĩnh, CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, Hải Phòng. Trong khi đó, 3 đội không được cấp phép gồm đội Bình Định, SLNA, Than Quảng Ninh do 3 đội này vẫn vi phạm một số tiêu chí về cấp phép do AFC quy định.

SLNA đã chơi không tốt tại V.League 2021 vừa qua

Với thông báo này, Than Quảng Ninh, đội xếp thứ 3 sau 12 vòng đấu của V.League 2021 trước khi giải dừng lại sẽ không đáp ứng đủ điều kiện tham dự AFC Cup mùa sau. Nếu như AFC đồng ý với đề xuất từ phía VFF, tức là lấy 3 đội đầu bảng từ trên xuống dưới sao cho đủ điều kiện cấp phép của AFC ở mùa giải vừa rồi thì HAGL, Viettel và Nam Định sẽ là đội đi tiếp.

Ở một góc độ khác, việc không đáp ứng tiêu chí cấp phép có thể khiến Bình Định, SLNA và Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ không thể tham dự V.League 2022. Trước đó, BCH VFF đã thông báo mùa giải 2021 là lần cuối cùng có tiền lệ cấp phép ngoại lệ cho các CLB không đạt chuẩn. Vì vậy nếu như chiếu theo tư tưởng của BCH VFF, SLNA sẽ đứng trước nguy cơ không thể đủ điều kiện tham dự V.League 2022. Tương tự là với trường hợp của Bình Định.

Đó có thể xem là đáng tiếc khi cả 2 CLB này đều đã đầu tư rất nhiều tiền của để chiêu binh mã mã mùa này. Bản thân SLNA còn vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh, khi VFF đồng ý không có đội xuống hạng năm nay (SLNA đứng bét bảng sau 12 vòng đấu).

Rất có thể mọi nỗ lực chiêu binh của SLNA có thể xôi hỏng bỏng không

Trước đó, Ban chấp hành VFF đã có nghị quyết: "Dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021 do diễn biến của dịch Covid-19, gồm V-League từ lượt trận thứ 13, giải bóng đá hạng nhất từ lượt trận thứ 8 và Cúp quốc gia từ vòng 1/8.

Ban chấp hành VFF không công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân theo Điều lệ các giải nói trên. Không áp dụng suất lên và xuống hạng tại V.League và giải hạng Nhất. Căn cứ kết quả chuyên môn của các CLB đến hết vòng 12 V-League 2021, làm cơ sở để báo cáo AFC trong việc xác định đại diện Việt Nam tham dự cấp CLB".

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: bongda365.club