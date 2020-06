Siu Black tái hợp chồng cũ, vui đời làm rẫy nuôi heo sau biến cố

Biết ơn khán giả từ đáy lòng

- Đã lâu lắm rồi mới thấy lại Siu Black, chị hát trên livestream của Quang Hà. Tôi những tưởng chị đã hết tha thiết với âm nhạc rồi. Thời gian qua, chị sống sao?

Dù Covid-19 không vào đến đất Kon Tum, Tây Nguyên nhưng chúng tôi vẫn chấp hành nghiêm lệnh cách ly xã hội 15 ngày. Đồng bào Kon Tum chúng tôi sống bằng làm nương rẫy, đi bắt cá tôm nhưng ai cũng ở nhà, đến chợ cũng không đi. Thế mà vui! Tôi vẫn khỏe, vẫn sung. Vườn nhà tôi có trồng bầu, mướp, cải và vài loại rau. Tôi ăn cơm rau là chính.

Trên Kon Tum, tôi xây 3 cái chuồng nhưng chỉ 2 chuồng có heo, chuồng còn lại đang trống. Heo giống rất khó mua, ở Kon Tum không có, tôi thường phải ra Pleiku hoặc xa hơn.

Tình cờ kể cho Quang Cường (bầu sô của Quang Hà - PV) và Quang Hà nghe, hai người mới bảo sẽ livestream hát và chia sẻ điều này biết đâu khán giả sẽ ủng hộ để tôi có đàn lợn để nuôi. Thú thật, tôi “lúa” lắm, chẳng biết gì về công nghệ. Báo cáo với bạn, sau buổi livestream, tôi được khán giả ủng hộ để mua 15 con heo. Quang Cường và Quang Hà góp thêm một con nữa, tổng cộng là 16 con cho chuồng thứ 3.

Phần mình, làm sao tôi hết tha thiết với âm nhạc? Ở Kon Tum, tôi không có nhiều nơi để hát. Bị dồn nén lâu ngày nên khi được cầm mic, tôi bung hết mọi thứ ra. Những bài ấy chẳng lạ gì với mình cả nhưng tôi cứ hát như lên đồng. Hồi 72 kg, tôi hát máu lửa thế nào thì bây giờ còn 54 kg tôi vẫn hát đúng như thế, đủ biết tôi dồn nén lâu thế nào.

Siu Black vừa khóc vừa hát "Và con tim đã vui trở lại":

Your browser does not support the video tag.

- Dù vắng bóng sân khấu nhưng khi chị xuất hiện khán vẫn yêu quý, chị có thấy mình nợ họ điều gì đó?

Cuộc hôm vui hôm nay quá nhiều bất ngờ. Nếu không cầm micro, chắc không ai nghĩ Siu Black còn hát được. Vậy mà tôi vẫn hát như Siu Black của ngày nào. Tôi được hát cho khán giả nghe dù chỉ qua livestream, có thời điểm hơn 1K người xem.

Tôi lại nhớ lần tham gia show ''Ký ức vui vẻ'' và nhận rất nhiều lời động viên. Tôi khóc, chẳng được lời nào nói cho mọi người hiểu nhưng trong lòng rất xúc động và biết ơn. Từ tận lòng mình, tôi biết ơn các bạn vẫn còn quan tâm Siu Black.

- Trước đây, chị nói mình bị loét dạ dày, tiểu đường, gout và cao huyết áp. Sút cân từ 72 kg xuống còn 54 kg, hẳn không phải chuyện có thể xem nhẹ?

Tôi còn nói chuyện với bạn nghĩa là tôi còn khỏe. (cười) Đùa một chút, thật ra tôi vẫn khám sức khỏe đều đặn. Hồi xưa, tôi là dân hát Rock nên đã từng sống bạt mạng nhưng tuổi này, tôi coi trọng sức khỏe nhất, không thể bạt mạng nữa.

Muốn sống lâu, sống khỏe cùng cháu nội phải bỏ hết mấy thứ có hại. Mỗi ngày, tôi lau dọn, quét nhà và làm việc thay cho thể dục. Bây giờ, tôi vẫn khỏe, sau đêm nay có thêm 16 con heo lại càng khỏe hơn! (cười lớn)

- Tôi có nghe chuyện Quang Hà định mở trường nhạc và sẽ mời chị đứng lớp. Chị sẽ trở lại TP.HCM sinh sống và làm việc?

Không bạn ạ, tôi làm gì thì vẫn cứ đi về thôi. Tôi ở TP.HCM 2 tuần thì cũng phải về thăm nhà một lần. Tôi có cháu nội rồi, đi xa sẽ nhớ lắm. Dĩ nhiên, nếu Quang Hà đã tin tưởng, gửi gắm và mình nhận lời dạy thì phải dạy tốt nhất trong khả năng của mình. Trong trạng thái bình thường mới, mình bay đi bay về cũng rất tiện thôi. Tôi không ngại đi lại, chỉ sợ không có tiền bay thôi.

Vui vầy làm rẫy, nuôi lợn bên con, cháu và chồng cũ

- Ở Kon Tum, chị đã quen làm rẫy, nuôi lợn?

Chưa quen nhưng cũng phải quen thôi, tôi ở đó có các con và mọi người xung quanh giúp đỡ mà. Hồi xưa, tôi chẳng tự làm được gì đâu, ngay cả việc quét dọn thôi đã rất khó khăn rồi. Thế mà bây giờ, tôi quét dọn nhà cửa số 1, rất đảm đang luôn! Cháu nội của tôi 7 tháng tuổi rồi, mình cưng cháu vô cùng nên làm gì cho cháu cũng không biết mệt.

Ông xã cũ của tôi đã quay về. Hồi con trai lớn cưới, ban đầu tôi xác định sẽ một mình làm tròn 2 vai bố và mẹ cho con. Nhưng nghe con nói cần bố đứng cạnh, tôi vẫn vui vẻ kêu con mời bố về.

Gia đình tôi rất chật vật. Chị Hai đã đùm bọc mẹ con tôi từ lúc xảy ra biến cố ấy đến giờ, thâm tâm mình luôn biết ơn chị. Sau đó, tôi có gom góp được một ít tiền làm nhà để các mẹ con ra ở riêng. Anh ấy về, nhà thì đã xong, tôi cần cải thiện cuộc sống nên chọn nuôi heo.

Tôi chấp nhận tất cả vì con cần bố và cháu cũng cần ông. Những lúc tôi đi xa thế này, trong nhà cần một người lo cho con, cháu thì mình mới yên tâm. Các con tôi lớn cả rồi nhưng sống trong vòng tay bố mẹ vẫn tốt hơn. Tôi cảm ơn anh ấy đã quay về với mình và chăm lo cho gia đình, thậm chí chăm tốt hơn xưa.

Ảnh cũ của Siu Black chụp bên chồng con. Hiện, chồng cũ của cô đã quay về và tái hợp.

- Có tuổi, chị chăm cháu có mệt? Các con của chị sống thể nào?

Ồ không! Cháu tôi dễ thương vô cùng. Ngày xưa, tôi chăm bố nó cực bao nhiêu. Bố nó nó cứ quấn chặt mình, không “tha” cho tôi nghỉ phút nào. Trong khi cháu nội tôi bây giờ ăn rất ngoan, ngủ rất kỹ, không khóc, không quấy tý nào. Bạn tin không, cháu nội tôi đang ngủ bị chọc thức dậy, bé không khóc lại còn cười rất tươi. Vừa nhắc tới cháu thôi là lại thấy nhớ rồi.

Cả hai con tôi đều ổn định. Cháu lớn vẫn đi dạy võ như từ xưa nay, cháu yêu nghề này. Sau giãn cách xã hội, lớp võ đã mở lại, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo bình thường. Cháu thứ 2 sau khi lấy vợ thì sống với vợ. Bên nhà sui có mấy mẫu cà phê, cháu làm rẫy cùng gia đình vợ.

- Áp lực nợ nần có còn nặng nề với chị?

Tôi cảm ơn những người tôi còn đang nợ. Họ đồng ý cho tôi trả từ từ vì biết tôi không có nhiều show. Dĩ nhiên nếu có show ở TP.HCM, tôi nghĩ tới trả nợ đầu tiên, người ta có quên mình vẫn phải gọi xin được trả nợ. Tôi nhận ra chỉ khi trả hết nợ, mình mới có thể sống thanh thản, thoải mái. Thú thật, tôi vẫn chưa có điều kiện thực hiện mục tiêu này. Cuộc sống còn chật vật, tôi mong sớm ổn định để còn trả hết nợ cho mọi người.

- Tuổi này, chị mong mỏi gì?

Từng có thời gian, tôi nghĩ mình không hát được nữa. Sau khi tham gia các hoạt động trong nhà thờ, tôi lấy lại giọng hát; và có thể là lấy lại sự tự tin nhất định nào đó. Tôi nghĩ mình có lỗi với Đức Mẹ và Chúa Giê-Su. Tôi cầu nguyện Chúa cho tôi lại giọng hát như xưa và bây giờ tôi đã có. Vì vậy, tôi luôn sẵn sàng tham gia tất cả chương trình của nhà thờ nếu không bận lịch cá nhân.

Chồng cũ đã về nhà ở cùng tôi và con. Trong nhà có đàn ông vẫn tốt hơn. Dĩ nhiên, con trai cũng là đàn ông nhưng cháu không bằng bố nó đâu. (cười) Bố cháu là một người rất tốt, anh lo đầy đủ cho đời sống tình cảm gia đình dù anh cũng nghèo, cũng khó khăn.

Chẳng sao cả, tôi thấy những người khó khăn gặp nhau càng hiểu nhau hơn. Chúng tôi bắt đầu một cuộc sống khác, chính là “gương vỡ lại lành” rồi đấy! Tôi không phải người giận dai, hơn nữa đã kinh qua những biến cố. Tôi nghĩ đơn giản: ''Chồng về thì tốt cho con''. Cháu sẽ không thấy bất mãn, giày vò nữa. Tôi dù thế nào cũng không buông con được, vẫn quan tâm dõi theo chúng thôi. Việc của tôi bây giờ là làm một bà mẹ, bà nội tuyệt vời.

Cuộc sống chẳng còn bao lâu nữa, tôi cần sống bình thản hơn để sống lâu bền với con cháu. Vì thế, tôi bỏ qua mọi thứ, từ chuyện không vui trong gia đình đến những chuyện ngoài xã hội trước đây, cả rồi.

Mỗi năm, những người xung quanh cuộc sống chúng ta lại ra đi ít nhiều. Tôi học được cách buông bỏ, sống yêu thương bản thân, gia đình và tất cả mọi người thì để cuộc sống nhẹ nhàng, không bị giày vò như hồi trước nữa. Ngày xưa, tôi từng muốn chết nhưng Chúa đã cứu rỗi mình. Tôi không chết được nên khi trở lại, tôi lạc quan, yêu đời và hát máu lửa hơn xưa.

Tác giả: Gia Bảo

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net