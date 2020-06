Nghệ sĩ Chí Trung đăng ảnh hẹn hò với bạn gái mới dịp cuối tuần

Khoảng đầu tháng 1/2020, sau khi “đường ai nấy đi” với bà xã Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung lên tiếng xác nhận hẹn hò với bạn gái kém tuổi Ý Lan và nhận được nhiều chú ý từ phía khán giả. Được biết, bạn gái mới của nam nghệ sĩ sinh năm 1978 là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp.

Thông tin Chí Trung ly hôn người vợ sau 30 năm chung sống cùng với việc anh có bạn gái mới càng khiến cho mức độ ồn ào lan nhanh. Thời điểm đó, giám đốc Nhá hát Tuổi Trẻ vấp phải vô số chỉ trích từ dư luận. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ ít chia sẻ hình ảnh hay xuất hiện công khai bên tình mới Ý Lan.

Thi thoảng nghệ sĩ Chí Trung cũng cho lên sóng một vài khoảnh khắc bên người mới nhưng khó tránh được những bình luận không hay từ cộng đồng mạng. Mới đây nghệ sĩ hài nổi tiếng đất Bắc thêm một lần gây bất ngờ khi đăng ảnh hẹn hò tình cảm dịp cuối tuần bên bạn gái xinh đẹp, trẻ trung. "Bình yên!" - Chí Trung viết, đính kèm bức ảnh cả hai tại một quán cafe.

Nghệ sĩ Chí Trung đăng ảnh hẹn hò bên người tình trẻ tuổi dịp cuối tuần

Khác với lần xuất hiện trước, lần này cư dân mạng bình luận tích cực hơn, hầu hết mọi người chúc phúc cho nghệ sĩ và bạn gái trẻ.

Thời gian đầu mới công khai việc hẹn hò, cả hai đã gặp phải không ít những ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Tuy nhiên, bạn gái mới của nam nghệ sĩ nhanh chóng lên tiếng khẳng định mình không phải là “người thứ 3” xen vào cuộc sống hôn nhân giữa anh và vợ cũ.

Nói về lý do chia tay vợ cũ sau hơn 30 năm gắn bó, NSƯT Chí Trung cho hay: “Có lẽ chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho mọi người không chịu nổi khi về già”.

