Shipper bị yêu cầu xử phạt vì ra đường sau 18h, hành động của chiến sĩ CSGT sau đó khiến ai cũng ấm lòng

Mới đây, đoạn clip ghi lại quá trình xử phạt một shipper ra đường sau 18h ở TP.HCM đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Shipper bị yêu cầu xử phạt vì ra đường sau 18h, nhưng hành động của chiến sĩ CSGT sau đó khiến ai cũng ấm lòng

Đến đây, lực lượng cảnh sát bày tỏ sự thương cảm và quyết định bỏ qua, đồng thời không quên nhắc nhở nam shipper không được tái phạm.

Khi thấy ví của nam shipper không có tiền mà chỉ toàn giấy tờ, một người ở đó hỏi thăm thì được biết, người đàn ông chở hàng này mới cầm xe và bỏ tiền ra chuộc lại.

Sau khi biết chuyện, người này còn bày tỏ ý muốn ủng hộ một chút tiền cho nam shipper trang trải qua quãng thời gian khó khăn.

Nhiều người khi xem đoạn clip đã không khỏi cảm động trước cuộc trò chuyện và cả hành động đầy tình người của chiến sĩ CSGT. "Thương chú quá! Do hoàn cảnh bất đắc dĩ nên mới vậy. May có chú CSGT thông cảm. Nếu phải nộp phạt chắc cuộc sống của chú shipper thời gian tới càng thêm khó khăn"; "Mong rằng sau hôm nay chú sắp xếp được công việc tránh vi phạm, tuân thủ tuyệt đối quy định, để sớm đẩy lùi dịch bệnh".