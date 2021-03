Shipper bật khóc vì đứng chờ 2 khách hết 30 phút: "Người ta cực khổ lo cho gia đình, mà gặp phải mấy chị..."

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cách đây không lâu nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nam shipper mặc đồng phục xe ôm công nghệ, tự quay clip và cho biết trong một buổi sáng nhận 2 đơn. Đơn đầu tiên, anh này đứng chờ khách ra nhận mất 13 phút, đơn thứ 2 lại chờ 15 phút.

"Chạy có 2 đơn mà đứng chờ gần 30 phút rồi. Chạy đơn có được nhiêu tiền đâu. Hủy thì công ty giam đơn, nói nặng nói nhẹ thì mấy chị đánh một sao, công ty cũng giam đơn", nam thanh niên vừa chảy nước mắt vừa nói.

Anh này ấm ức vì nỗi thiệt thòi của nghề dịch vụ.

"Người ta cực khổ, chạy xe ôm lo cho gia đình, lo vợ con, nhà cửa mà ra gặp mấy chị thì sao em chạy được. Người ta làm dịch vụ chứ đâu phải phục vụ".

Cũng theo nam shipper, khách chỉ "bo" cho 1, 2 nghìn đồng mà với mức phí sinh hoạt ở Sài Gòn thì số tiền này như "muối bỏ bể".

Nhiều người tỏ ra thương cảm với tâm sự của nam shipper. Công việc thường xuyên phải chạy xe ngoài đường vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gặp phải những vị khách thiếu tôn trọng thì thật đáng buồn.

"Tôi toàn canh bản đồ. Thấy xe gần tới nhà đã mở cổng rào đứng đợi sẵn. Shipper chỉ việc ghé đưa và không cần tắt máy xe luôn. Họ cũng tranh thủ từng phút để kiếm thêm tiền mà", một dân mạng bình luận.

"Làm ship cũng cực lắm rồi, mưa nắng có người mang hàng tận nơi cho thì mọi người cũng nên thông cảm mà nhanh nhẹn nhận hàng cho người ta còn nhận đơn khác, chứ ai mà đứng nắng đội mưa đợi mấy người mãi được", tài khoản EZ viết.

"Cái gì cũng có cái giá của nó, shipper thì cũng có người này người kia, khách thì cũng khách này khách nọ. Nghề nào cũng có áp lực. Mỗi người ý thức một chút thì chẳng có chuyện bực dọc đâu. Cảnh này trên thực tế không thiếu, chắc anh này là "lính mới" nên mới ức chế đến vậy", một tài khoản nhận xét.

"Mình rất ngại trễ hẹn, đặt xe là phải chuẩn bị xong xuôi hết mới đặt, xuống là vừa. Nhiều khi bận quá, để người ta chờ 5 phút cũng thấy áy náy. Thế nên mọi người đừng cho mình cái quyền bỏ tiền ra rồi bắt người ta phải đợi, tội lắm!", thành viên Xuân Nguyễn bình luận.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng đoạn clip chỉ là dàn dựng và nam chính đang làm quá. Dù vậy, trên thực tế, việc khách để cho shipper hay tài xế xe ôm công nghệ phải chờ lâu không phải hiếm gặp.

