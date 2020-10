SHB Đà Nẵng 2-0 SLNA: Khách thua tâm phục khẩu phục

BÀN THẮNG

SHB.ĐN: Công Nhật (22’), Akinade (53’)

VIDEO: SHB Đà Nẵng 2-0 SLNA

Your browser does not support the video tag.

Hai đội đã chính thức trụ hạng nên cuộc đối đầu này chỉ còn mang tính hình thức. Dẫu vậy, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn là những người nắm thế trận và liên tiếp mở những đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Hùng bên phía SLNA.

Tuy nhiên, các đường tấn công vẫn khá mờ nhạt và chưa có cơ hội uy hiếp khung thành của nhau. Mãi đến phút 22, Công Nhật mới có cú sút xa từ ngoài 30m tuyệt đẹp mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ SLNA đã nỗ lực đẩy nhanh thế trận để tìm bàn gỡ hoà, nhưng thực tế các pha tấn công của họ vẫn khá rời rạc và chưa thể làm khó được thủ môn Tuấn Mạnh bên phía chủ nhà.

Cơn mưa lớn tầm tã đã ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn của trận đấu khi hiệp 2 bắt đầu. Do bị dẫn bàn nên không ngạc nhiên khi các cầu thủ SLNA nỗ lực kiểm soát thế trận hòng tìm bàn cân bằng tỷ số.

Tuy nhiên, khi chưa tìm được bàn thắng, lưới của đội bóng xứ Nghệ đã tiếp tục bị thủng. Phút 53, từ cú căng ngang của Phi Hoàng, bóng đến chân Akinade và anh này đã nhẹ nhàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Những phút sau đó, các cầu thủ xứ Nghệ liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đội khách dẫu họ có không ít cơ hội nguy hiểm. Thắng chung cuộc 2-0, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã khiến đội khách SLNA phải tâm phục khẩu phục.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

SHB.ĐN: Tuấn Mạnh, Phi Hoàng, Anh Tuấn (Ngọc Toàn, 80’), Văn Long (Đức Chinh, 51’), Minh Tâm, Tiến Dụng, Công Nhật, Akinade, Tài Lộc (Thanh Hải, 12’; Trọng Hoá, 79’), Đình Hoàng, Jelic Igor.

SLNA: Văn Hùng, Văn Khánh, Sỹ Sâm, Xuân Mạnh, Tuấn Tài, Đình Tiến (Phú Nguyễn, 46’), Đình Đồng (Ngọc Đức, 46’), Sỹ Nam (Phúc Tịnh, 46’), Samuel, Santos Gustavo, Martins Filipe (Văn Việt, 84’).

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn