Sẽ xử công khai bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng tại Huế, 7 luật sư tham gia

Vụ bác sĩ Lê Quang Huy Phương (bìa trái) bị đề nghị truy tố 3 tội danh: Hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật sắp được đưa ra xét xử công khai.

Chiều 3/9, theo nguồn tin từ TAND TP Huế, phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế) bị truy tố 3 tội danh gồm “hiếp dâm”, “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật” dự kiến được tổ chức vào ngày 8/9 tới.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, dự kiến có 4 luật sư đến từ Hà Nội bào chữa cho bị cáo Phương; có 3 luật sư bảo vệ cho bị hại Dương Huỳnh T.T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế).

Trước đó, vào tháng 4/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP Huế đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với bị can Lê Quang Huy Phương và đề nghị truy tố bị can này 3 tội danh “hiếp dâm”, “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo kết luận điều tra, Lê Quang Huy Phương và chị Dương Huỳnh T.T. là đồng nghiệp, cùng công tác ở khoa Da liễu - Bệnh viện T.Ư Huế.

Khoảng 10h30 ngày 17/9/2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị T. mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B khu chung cư Đống Đa (phường Phú Nhuận, TP Huế) cho Phương. Khi chị T. mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T. vào và sau đó chốt cửa lại.

Tại đây, Phương có hành vi bắt giữ, dùng vũ lực, lời nói để hiếp dâm, đánh đập chị T. gây nhiều thương tích. Sau một thời gian chống cự, chị T. lợi dụng Phương mất cảnh giác đã mở cửa bỏ chạy và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết luận điều tra của Công an TP Huế xác định, Phương là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của Phương phạm vào tội “hiếp dâm” quy định tại khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện hành vi dùng vũ lực để buộc chị T. đồng ý giao cấu, Phương còn dùng vũ lực khiến chị T. bị thương tích với tỷ lệ 37%. Hành vi này của Phương phạm vào tội “cố ý gây thương tích” được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, kết luận điều tra của Công an TP Huế cũng xác định, ngoài 2 hành vi trên, Phương còn cố ý đóng cửa giữ người không cho T. trốn thoát. Khi chị T. trốn được, mặc dù ở trong tình trạng không mặc áo quần, nhưng Phương vẫn đuổi theo bắt lại vào phòng đóng cửa không cho chị T. về, với thời gian kéo dài hơn 70 phút, làm cho nạn nhân mất quyền tự do đi lại, tự do thân thể, trong tình trạng luôn bị đánh đập, đe dọa.

Hành vi này của Phương phạm vào tội “bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 1, Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Ngọc Văn

Nguồn tin: Báo Tiền phong