Say quắc cần câu ngồi giữa đường, cô gái bị quấy rối hơn 10 phút, danh tính gã 'yêu râu xanh' gây choáng

Khi say rượu, ít ai có thể ý thức được hành động của mình cũng như khó có thể phản kháng khi gặp chuyện không hay. Vào khoảng 20h30 tối 24/8 vừa qua, một cô gái loạng choạng bước ra khỏi một quán bar ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Do quá say nên cô bị ngã xuống lề đường.

Đúng lúc này có một ông chú trung niên đi ngang qua. Thấy cô gái say quắc cần câu ngồi bên lề đường, ông chú liền tiến lại gần. Những tưởng ông tới để hỏi han, giúp đỡ cô gái nhưng không ngờ đó lại là một gã 'yêu râu xanh'.

Ông ta liền sờ soạng khắp cơ thể cô gái. Trong khi đó, cô gái vì quá say nên không còn một chút sức lực nào để phản kháng. Hơn 10 phút sau, người dân gần đó thấy cảnh này liền nhanh chóng gọi lực lượng chức năng.

Cô gái say rượu bị ông chú trung niên sờ soạng ngay trên phố.

Một nhân viên quán bar cho biết, người đàn ông quấy rối cô gái khoảng 50-60 tuổi. Ban đầu ông ta chạm vào người nạn nhân, lay cô dậy vài lần nhưng cô không có phản ứng gì. Lúc này, ông mon men tới gần, trực tiếp ôm cô gái vào lòng rồi sờ soạng khắp thân thể cô. Những người gần đó lúc này mới phát hiện ra ông chú có ý đồ xấu với cô gái nên gọi lực lượng chức năng.

Khi họ tới nơi, cô gái vẫn chưa tỉnh hẳn. Ông chú thanh minh rằng ông vô tội nhưng cuối cùng vẫn bị đưa về đồn để điều tra.

Trước đó một ngày, một người phụ nữ cũng bị quấy rối ngay trên phố giữa ban ngày ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Theo đó, cô đang đi trên đường thì bị một gã đàn ông ôm chầm lấy, đè xuống đất và quấy rối cô. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn chính là thái độ dửng dưng, trơ mắt đứng nhìn nạn nhân bị quấy rối của những người xung quanh.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn