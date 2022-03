Sau tiếng la hét, thanh niên rời phòng trọ, thi thể nữ được phát hiện bên trong

Thời điểm công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.Đồng/Người lao động

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương hôm qua đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại một nhà trọ tại khu dân cư Việt-Sing (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Theo đó, nam thanh niên tên N. (29 tuổi, quê Đồng Tháp) đã sát hại người yêu là chị G. vào tối 8/11/2021, do mâu thuẫn tình cảm.

Ghi nhận của tờ Công an TP.HCM/Công an nhân dân trước đó cho hay, tối 8/11/2021, Công an phường Thuận Giao nhận được thông tin từ Bệnh viện tỉnh Bình Dương báo có một vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ. Người trình báo ở bệnh viện chính là N.

N. khai rạng sáng hôm đó cả hai mâu thuẫn rồi xảy ra án mạng. N. bị thương ở bụng nên tự đi tới phòng khám gần đó cấp cứu, rồi được phòng khám chuyển lên bệnh viện tỉnh Bình Dương. Ở viện, N. nói mình bị bạn gái đâm rồi đâm chết bạn gái, thi thể nạn nhân vẫn ở trong phòng trọ.

Công an tới hiện trường thì cửa phòng trọ khóa ngoài. Qua khe thông gió, lực lượng chức năng thấy ở gác có vũng dịch màu đỏ giống máu. Bạn gái bị N. đâm tử vong là chị G. (SN 1986, quê Cầu Ngang, Trà Vinh).

Theo báo Tuổi trẻ, một nhân chứng kể, tối hôm xảy ra vụ án, họ nghe tiếng la hét, cãi vã phát ra. Sau đó, có nam thanh niên rời khỏi căn phòng, hàng xóm tới kiểm tra thì thấy người phụ nữ tử vong với vết thương trên người, hiện trường có nhiều vết máu.

Tác giả: Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị