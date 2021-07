Sáu mẫu xe ô tô đang giảm giá mạnh nhất

Nhà phân phối chính hãng Subaru vẫn đang áp dụng đợt ưu đãi cực kỳ mạnh tay cho mẫu SUV cỡ C bán chạy của mình. Hiện tại, phiên bản Forester i-S EyeSight chỉ đang được các đại lý áp dụng mức giá bán 1,209 tỷ đồng, giảm 79 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Forester i-S giảm giá 99 triệu đồng xuống còn 1,119 tỷ đồng. Phiên bản tiêu chuẩn Forester i-L thậm chí được giảm giá đến 159 triệu đồng xuống còn 969 triệu đồng.