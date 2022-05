Miền Bắc những ngày qua đâu đâu cũng ngập trong mưa lũ. Từ đường lớn cho đến sân nhà nước ngập tràn, lênh láng sau khi đón nhiều cơn mưa lớn liên tiếp. Bên cạnh những vật phẩm trôi nổi theo dòng nước lũ có rất nhiều điều thú vị đã xuất hiện.

Chẳng hạn như một đàn cá "khủng" xuất hiện trong sân một nhà dân mới đây đang khiến cư dân mạng bất ngờ thích thú.

Clip: Sau cơn mưa lớn, gia chủ bất ngờ đón hàng trăm 'vị khách' đặc biệt 'lạc trôi' vào sân nhà

Được biết, đoạn clip được cho là xảy ra tại một nhà dân tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Chủ nhân đoạn clip đã ghi lại cảnh tượng sân nhà bỗng biến thành ao nước với đàn cá bơi lội tung tăng. Thậm chí không chỉ dưới vùng ngập nước, ngay cả "trên bờ" khi nước đã rút xuống, hàng loạt chú cá nhỏ mắc cạn, đang uốn éo, giãy giụa.

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người hài hước đùa: "Trong cái rủi có cái may, đúng là trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ", "Còn gì tuyệt hơn một nồi canh cá chua", "Lộc lá quá, hàng trăm con cá đi lạc thế này, chắc ao nhà ai bị xổng rồi",...

Trước đó, tình cảnh mưa lớn ngập lụt còn khiến nhiều người bất ngờ, ngã ngửa hơn nữa khi một người dân ở Vĩnh Phúc còn bắt gặp một con cá sấu xổng chuồng đang ngạo nghễ bơi lội trong sân nhà. Tình huống gây sốc khiến tất cả phải thốt lên kinh ngạc. Bên cạnh đó nhiều người còn đùa rằng: "Trời ban mưa, không quên tặng quà đính kèm là chiếc túi "hơi mệt" phiên bản da cá sấu tươi",...

