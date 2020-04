Sau 7 giờ gây án, 2 đối tượng bịt mặt cướp ngân hàng đã 'sa lưới'

Theo PLO, trước đó, 10 giờ 45 trưa 1/4, Quang, Thành đi xe máy đến một ngân hàng trên địa bàn huyện Núi Thành. Quang đứng ngoài còn Thành vào trong rút dao khống chế nhân viên, cướp tài sản.

Nhận tin báo, công an huyện Núi Thành và Phòng CSHS công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) triển khai lực lượng truy tìm.

Trích xuất camera, công an nhận thấy những kẻ cướp đi từ hướng Quảng Ngãi tới, sau khi gây án thì quay về Quảng Ngãi. Thông tin về chủ nhân chiếc xe máy và người điều khiển xe này lúc xảy ra vụ việc cũng được làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, lực lượng công an tìm ra được chiếc xe mà 2 đối tượng dùng để gây án và truy ra được chủ xe. Công an sau đó đã huy động tổng lực truy tìm và đến khoảng 19 giờ 10 phút thì bắt được 2 đối tượng, báo NLĐ cho hay.

Danh tính được xác định là Võ Hồng Quang (SN 1993) và Nguyễn Thái Thành (SN 1995; cùng ngụ thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Bước đầu, Quang và Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, Công an huyện Núi Thành đang tạm giữ hình sự đối với Quang và Thành và đang hoàn tất các hồ sơ để khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 7 giờ kể từ khi vụ cướp xảy ra, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Núi Thành, Công an huyện Bình Sơn đã cùng phối hợp truy bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn, thu hồi được tang vật. Việc nhanh chóng bắt được các đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này sẽ làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an.

