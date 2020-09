Sập cổng trường đè chết 3 học sinh: Lộ kinh phí xây dựng trụ cổng không cốt thép

Ngày 8/9, PV VTC News có mặt tại điểm trường Bản Phung (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) - nơi xảy ra vụ sập cổng trường khiến 3 học sinh thiệt mạng ngay trong ngày đầu năm học mới.

Theo ghi nhận của PV, cánh cổng sắt đè lên 3 học sinh không còn ở hiện trường, phần trụ cột bê tông bị đổ gẫy đôi, được kết cấu bằng gạch và xi măng, không có cốt thép. Phần trụ còn lại chưa bị đổ nhưng cũng xuất hiện dấu hiệu nứt, vỡ.

Cổng trường đổ sập, gãy đôi lộ kết cấu bằng gạch và xi măng, không có cốt thép.

Sáng 9/9, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Thượng cho biết, cổng trường bị sập đè 6 học sinh thương vong được xây dựng từ năm 2016.

"Năm 2016, do mở đường, giải tỏa một số hạng mục nên nhà trường được đền bù số tiền 151 triệu đồng, số tiền này sau đó xây dựng công trường chính và cổng trường phân hiệu. Cổng trường bị đổ hôm 7/9 do trường thuê một đơn vị thiết kế thi công", ông Hạnh thông tin.

Khi PV đặt câu hỏi vì sao cổng trường không có trụ thép và mới đưa vào sử dụng 4 năm nhưng đã bị đổ sập khiến 3 học sinh chết thương tâm, lãnh đạo xã Khánh Yên Thượng cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hạnh, trước khi vào năm học mới, địa phương thành lập đoàn tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất các trường học, đảm bảo điều kiện học tập cho các cháu.

"Đối với điểm trường Bản Phung, hôm 4/9 tôi trực tiếp cùng đoàn của xã kiểm tra, không thấy có gì bất thường cả. Đây là sự việc đáng tiếc, còn kết luận như nào thì chờ cơ quan công an", ông Hạnh nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Khánh Yên Thượng, để ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh, ngay trong chiều 8/9, chính quyền địa phương đã rào lại khu vực cổng trường nơi 3 em nhỏ thiệt mạng, tạm thời học sinh sẽ vào trường bằng cổng khác.

Ông Vũ Kim Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Khánh Thượng thông tin điểm trường Bản Phung bao gồm trường Tiểu học Khánh Yên Thượng và Mầm non Khánh Yên Thượng.

Theo ông Phúc, cổng trường được xây dựng từ năm 2016. Trong khi đó, ông Phúc được bổ nhiệm năm 2017 nên không giám sát được quá trình xây dựng. Trước khi bắt đầu năm học mới, cơ sở vật chất của trường đã được kiểm tra, kiểm kê số lượng phòng học, bàn ghế.

Phần trụ cổng bên trái có dấu hiệu bị nứt.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo giao Sở GTVT, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giám định nguyên nhân vụ sập cổng trường học tại điểm trường thôn Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn) theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, trong đó tập trung vào các hạng mục như: cổng trường, hàng rào không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn; đặc biệt quan tâm đến các hạng mục được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa không thực hiện đúng trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; có phương án khoanh vùng bảo vệ, hạn chế qua lại đối với các hạng mục có nguy cơ mất an toàn; tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2020.

Đối với các công trình đã xây dựng, đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiếm tra, đánh giá chất lượng, an toàn trong khai thác sử dụng đối với tất cả các công trình xây dựng nêu trên, đặc biệt là các công trình sử dụng nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn, chỉ cho phép tiếp tục sử dụng đối với các công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn trong sử dụng. Tố chức gia cố, sửa chữa để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục sử dụng, kiên quyết tháo dỡ các công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn.

Đối với các công trình đang triển khai xây dựng, Chủ tịch tỉnh Lào Cai giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế, đánh giá chất lượng thi công thực tế, có phương án bổ sung thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình. Tổ chức giám sát thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối và chỉ đồng ý nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng khi công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng trình tự xây dựng cơ bản.

