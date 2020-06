Sao công an lại ôm, cười nói thân mật với tên tội phạm nguy hiểm Triệu Quân Sự?

Your browser does not support the video tag.

Vậy là cảnh sát đã tóm được Triệu Quân sự, kẻ trốn khỏi nơi giam giữ cách đây nửa tháng, tiêu tốn bao nhân lực, vật lực của công an, quân đội cho việc truy bắt y. Là người quan tâm theo dõi vụ này, tôi không thể bỏ qua clip quay Triệu Quân Sự sau khi bị bắt, và thực sự sửng sốt, khó hiểu về những gì mình nhìn thấy.

Trong clip, tên tội phạm này ngồi thoải mái trên ghế, các công an viên đứng xung quanh hỏi chuyện và nghe y nói về quá trình trốn truy nã. Trông y khá hớn hở.

“Em nhảy lên chỗ nóc nhà người ta, nằm trên đấy, tí bắt được”, Sự nở nụ cười tươi rói khi nói câu này, cứ như đang kể chuyện vui về "thành tích phạm tội". Nếu không biết về sự việc, nếu các chiến sĩ công an trong clip không mặc sắc phục, rất dễ tưởng rằng đây là một thanh niên đang kể về chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mình cho những “thính giả” hiếu kỳ.

Trong khi đó, Triệu Quân sự là tên tội phạm nguy hiểm, là quân nhân đào ngũ từng giết người, cướp của, nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ. Trong nửa tháng qua, y khiến bao nhiêu người dân lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình, đồng thời làm khổ bao nhiêu chiến sĩ công an, quân đội phải ngày đêm bao vây, truy bắt. Thế nên, cái không khí thân mật, vui vẻ trong clip là rất lạ lùng.

Tôi không thể hiểu được vì sao công an lại cười nói, trò chuyện như đang tán gẫu với tên tội phạm nguy hiểm này mà hắn không bị còng tay? Trong khi đó, Lê Ngọc Hoàng, bị cáo vụ container đâm Innova đi lùi gây chết người trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lại bị còng chân trong phiên tòa phúc thẩm mới diễn ra, dù anh ta không phải đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hay có biểu hiện chống phá, quấy rối.

Vậy sao tên Triệu Quân sự này lại được “ưu ái” đến thế, sao lại có thể khinh suất với y đến thế? Việc tên này không bị còng tay thực sự gây lo lắng, bởi y đã bỏ trốn không chỉ một lần, và không ai đảm bảo được rằng y sẽ không lặp lại điều đó, gây nguy hiểm cho các chiến sĩ công an.

Triệu Quân sự (trái) tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Nụ cười và vẻ mặt vui vẻ của anh công an trong clip có thể xuất phát từ tâm trạng nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng bắt được tên Sự, nhưng đối với người dân như tôi, không khí thân mật, lơi lỏng trong clip thực sự phản cảm. Tôi càng không hiểu nổi cái ôm thân mật của anh công an mặc thường phục trong bức ảnh cũng được chụp tối 18/6 (ảnh trên).

Về mặt cảm xúc, nếu có mặt ở đó, chắc chắn tôi sẽ không nén được sự tức giận đối với Triệu Quân Sự, kẻ gây ra bao nhiêu tội lỗi mà đến giờ phút này (thời điểm quay clip) vẫn nhơn nhơn như không, chẳng hề thể hiện chút ăn năn.