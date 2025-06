Nghệ An: Phòng, chống gian lận công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Nghệ An sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Sáng 24/6, Phó Chủ tịch UBND Bùi Đình Long, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An và các thành viên liên quan đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc.

Phó Chủ tịch UBND Bùi Đình Long kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT Nghệ An 2025.

Tại tỉnh Nghệ An, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ghi nhận 40.235 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.326 thí sinh học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006.

Toàn tỉnh tổ chức 72 điểm thi, trong đó có 2 điểm dành riêng cho thí sinh học chương trình cũ. Để phục vụ kỳ thi, Nghệ An huy động 6.594 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Các điểm thi đều có phương án dự phòng về điện, nước, nhân sự và phòng thi. Công tác tập huấn quy chế thi, kỹ năng xử lý tình huống đã hoàn tất cho toàn bộ đội ngũ cán bộ tham gia kỳ thi.

Qua đánh giá ban đầu, hiện các điểm thi về cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị.

Đặc biệt, các trường đều triển khai ôn tập nghiêm túc, tổ chức thi thử và tư vấn tâm lý cho học sinh để các em giữ vững tinh thần trước ngày "vượt vũ môn".

Sở GD&ĐT đã tổ chức chỉ đạo các nhà trường vừa dạy học hoàn thành chương trình vừa ôn tập cho học sinh. Toàn ngành phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao" trong kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và tổ chức hàng nghìn buổi dạy thêm miễn phí.

Tổ chức các đoàn cán bộ chuyên môn trực tiếp đến các nhà trường để kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để trao đổi về phương pháp, kinh nghiệm dạy học cho học sinh lớp 12.

Tổ chức thi thử 3 lần trên phạm vi toàn tỉnh, khuyến khích các trường thi thử nhiều lần theo cụm trường, liên trường. Chỉ đạo các trường hướng dẫn học sinh thi thử trên hệ thống thi trực tuyến cho học sinh lớp 12 để giúp học sinh thêm kiến thức, kỹ năng làm bài thi.

Qua đánh giá ban đầu, hiện các điểm thi về cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long lưu ý cần quan tâm đến vấn đề bảo mật, lưu trữ đề thi, an toàn phòng chống cháy nổ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh khi tham gia dự thi.

Xử lý nghiêm thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt. Ngoài việc đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thì kỳ thi này là dịp để đánh giá chất lượng giáo dục của các nhà trường.

Các điểm trường tại tỉnh Nghệ An cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng.

Với ý nghĩa trên, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã đề nghị các điểm trường trong quá trình tổ chức kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, không sáng tạo, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và bảo mật trong kỳ thi.

Trong đó, đặc biệt lưu ý trong việc bảo mật về đề thi, bài thi và quá trình vận chuyển in sao đề thi. Quan trọng nhất, cán bộ coi thi cần lưu ý đến vấn đề thí sinh sử dụng công nghệ cao, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi trên phạm vi cả nước.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh cũng đã hoàn thành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 - 27/6/2025. Trước đó, ngày 25/6 là ngày làm thủ tục dự thi. Ngày 26 và 27/6 là các ngày thi chính thức, ngày 28/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn