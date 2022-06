Sao châu Âu của Hàn Quốc nhận đủ 'gạch đá' sau trận hoà Việt Nam

U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử cầm hoà được U23 Hàn Quốc trong một giải đấu chính thức. Bởi vậy cũng dễ hiểu vì sao truyền thông xứ Kim Chi coi đây là một cú sốc, thậm chí là một thảm hoạ. Riêng tờ Sports World của Hàn Quốc đã chỉ mặt những cái tên đang thi đấu tại châu Âu của đội U23 là Hong Hyun Seok (LASK Linz, Áo) và Jeong Sang Bin (Grasshopper Zurich, Thuỵ Sĩ). Họ coi đây là những cầu thủ đã thi đấu dưới sức và khiến đoàn quân HLV Hwang Sun Hong suýt thua trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Việt Nam.

"Lee Kang In, người đã thể hiện rất tốt trong trận thắng Malaysia, lại không có thể trạng tốt nhất. Vì thế, anh đã không ra sân, dù vết đau ở đùi của Lee là không nghiêm trọng. Tuy nhiên, HLV Hwang Sun Hong quyết định rằng vì anh tương lai của bóng đá Hàn Quốc nên ông đã ưu tiên giữ chân, chọn phương án an toàn nhất cho Lee Kang In."

Jeong Sang Bin không thể ghi bàn trong thế đối mặt Quan Văn Chuẩn

"Nhưng dù vắng Lee, cơ hội chiến thắng của Hàn Quốc vẫn là rất lớn bởi họ còn những cái tên được kỳ vọng như Hong Hyun Seok (LASK Linz) và Jeong Sang Bin (Grasshopper Zurich). Tiếc rằng 2 cầu thủ này chỉ là cái bóng của mình ở trên sân", Sports World bày tỏ sự thất vọng tràn trề.

"Jeong Sang Bin đang thi đấu tại Thuỵ Sĩ, nhưng thực tế số lần ra sân của anh không nhiều. Anh được thi đấu ít thời gian hơn Lee Kang In (Mallorca, Tây Ban Nha). Jeong Sang Bin chỉ có 6 lần ra sân từ ghế dự bị cho Grasshopper và chưa ghi nổi bàn nào."

Truyền thông Hàn Quốc không hài lòng với những ngôi sao trở về từ châu Âu

"Trước Việt Nam, Jeong Sang Bin cũng chỉ được đá 45 phút đầu và hoàn toàn mờ nhạt. Hong Hyun Seok có hành trang tốt hơn. Anh đóng vai trò quan trọng ở đội bóng chủ quản LASK, và đã có vinh dự ra sân ở UEFA Europa Conference League (Cúp C3 châu Âu). Anh cho thấy sự hiện diện của mình ở khu vực giữa sân, giúp Hàn Quốc nắm thế chủ động trước Việt Nam."

"Nhưng kết cục Hong Hyun Seok cũng không khá hơn là bao nhiêu, khi bị thay ra sau 60 phút cố gắng. Bản thân màn trình diễn của Hong và Jeong là không tệ, nhưng nó chắc chắn là không xứng đáng với vị thế của những cầu thủ đang khoác áo các CLB có chất lượng tại châu Âu", Sports World chốt lại với sự đòi hỏi nhiều hơn ở bộ đôi ngôi sao châu Âu.

Tác giả: Bảo Phương

Nguồn tin: bongda365.top