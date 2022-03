Sáng nay, shipper bất ngờ giao 5 lít axit đến nhà nghi phạm giết người yêu, phân xác

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (30 tuổi, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) còn nghi phạm là Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình). Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Sáng 28/3, khi PV có mặt tại phố Cống Loọng (phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) rất nhiều người dân bàn tán xôn xao về vụ án mạng đau lòng trên.

Đến khoảng 9h30 một nam shipper đến hiện trường và rất ngỡ ngàng khi người đặt hàng chính là nghi phạm gây ra vụ án.

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

"Ôi chết người đặt hàng chính là Phạm Dũng mới giết người...", nam shipper nói.

Nam shipper cho biết, người đặt hàng tên Phạm Văn Dũng, người này đặt 5 lít axit châm bình ắc quy sunfuric (H2SO4).

"Tôi chỉ là người giao hàng, không biết hàng này được đặt từ bao giờ. Hiện tại, do không có người nhận nên tôi sẽ mang đơn hàng trả về kho...", shipper nói.

Đến khoảng 9h30, công an có mặt tại ngôi nhà 2 tầng tại số 2 ngõ 38 phố Cống Loọng để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Kiện hàng mà Phạm Văn Dũng đặt.

Như đã thông tin vào chiều 27/3, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (30 tuổi, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà.

Sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để làm rõ vụ việc.

Điều tra xác định, do xảy ra mâu thuẫn tối 23/3, Dũng đã sát hại chị T. rồi nằm cạnh xác đến sáng.

Hôm sau, anh ta đem thi thể cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ. Đến ngày 27/3, ông Năm phát hiện con có những biểu hiện bất thường nên báo công an.

Your browser does not support the video tag.

Nghi phạm sát hại người yêu đặt 5 lít a xít ship về nhà

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị