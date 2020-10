Sang hàng xóm chơi, bế bé gái ra vườn định hiếp dâm

Tối 4/10, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã tạm giữ N.H.N. (21 tuổi, ở thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu gái tên P.K.T (8 tuổi, ở thôn Kiên Ngãi).

Tối 30/9, N đến nhà người quen là chị P.T.K. (37 tuổi, ngụ xã Bình Thành) chơi. Lúc này có chị K., mẹ chồng chị và con gái chị K. là cháu P.K.T. đang ở nhà.

Khi cháu T đi vệ sinh thì N đi theo rồi ẵm cháu ra đám cỏ sau nhà, hăm dọa, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, cháu T la lớn, sợ bị phát hiện nên N thả cháu ra. Vào đến nhà, cháu T. kể lại sự việc mình bị hiếp dâm cho gia đình nghe. Biết sự việc bị bại lộ, N. liền bỏ trốn khỏi nhà chị K. ngay trong đêm.

Nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Tây Sơn cùng lực lượng chức năng đã tiến hành truy tìm N để điều tra, xác minh vụ việc.

“Lực lượng công an truy lùng gắt gao, đồng thời vận động gia đình kêu gọi N. ra đầu thú. Đến trưa 1/10, người nhà đã đưa N. đến Công an huyện Tây Sơn đầu thú”, vị lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn cho hay.

Qua làm việc với công an, bước đầu N. đã khai nhận hành vi hiếp dâm cháu T. Ngoài ra, N. cũng khai trước đó đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.

Tác giả: Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt