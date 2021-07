Sáng dậy, người dân Sài Gòn thất kinh với cảnh tượng người đàn ông nằm bất động dưới chân cầu

Sự việc trong đoạn clip dưới đây xảy ra ở dưới chân cầu Lò Gốm (quận 8, Tp. Hồ Chí Minh), còn thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. Theo diễn biến ghi lại trong clip, nhiều người dân khi đi qua khu vực này đã không khỏi thất kinh với cảnh người đàn ông nằm bất động dưới bùn lầy.

Cảnh người đàn ông nằm bất động trong bùn lầy dưới chân cầu khiến nhiều người thất kinh.

Tất cả đều lo lắng cho sự an nguy của người này, nhưng may mắn là sức khoẻ của ông ta hoàn toàn bình thường, chỉ có tâm trí vẫn còn "nửa tỉnh nửa mê". Người đàn ông cho biết buổi tối đã đi nhậu với bạn bẻ, say xỉn tới mức ngã xuống bùn rồi ngủ một mạch tới sáng hôm sau mà không biết chuyện gì.

Đi nhậu say, người đàn ông ngã xuống bùn lầy ngủ nguyên một tối

Khi được đánh thức, ông ta vẫn chưa nhận thức chính xác tình cảnh "dở khóc dở cười" mà mình đang rơi vào. Còn những người xung quanh vừa tức vừa buồn cười vì bản thân vừa bị "hù" một phen. Cuối cùng, người đàn ông say xỉn cũng được giải cứu khỏi bùn lầy.

Cuối cùng thì người đàn ông cũng được giải cứu lên bờ.

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc