Sáng 24/7, Nghệ An ghi nhận 4 ca nhiễm COVID mới đều đã được cách ly

Cụ thể thông tin các ca bệnh:

- Ca bệnh L.T.S. (nam, SN 1990). Địa chỉ: xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Bệnh nhân là F1 và là chồng của bệnh nhân N.T.H. đã được công bố trước đó. Ngày 19/7, bệnh nhân cùng người nhà từ Thuận An, Bình Dương về đến Yên Thành được cách ly tại Trường mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7 và 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, lần 2 gửi CDC cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với vius SARS- CoV-2.

- Ca bệnh N.T.P. (nam, SN 2012). Địa chỉ: xóm Đồng Tráu, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 22/7, bệnh nhân cùng người nhà đi từ Dĩ An, Bình Dương về đến Yên Thành và được cách ly tại trường mầm non Sơn Thành. Ngày 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng 24/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Ca bệnh C.K.H. (nam, SN 1987). Nghề nghiệp: lái xe. Địa chỉ: phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Bệnh nhân đi cùng xe và là F1 của bệnh nhân L.V.C. đã được công bố trước đó. Bệnh nhân chở hàng chạy tuyến Tiền Giang, Lạng Sơn. Ngày 21/7, bệnh nhân được cách ly tại trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, sáng 24/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ca bệnh L.A.N. (nam, SN 1984). Địa chỉ: xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ngày 23/7, bệnh nhân cùng với bạn chạy xe bán tải từ Tân Uyên, Bình Dương về đến Nghệ An, lúc 16h20 ngày 23/7, bệnh nhân đến CDC Nghệ An làm xét nghiệm, sau đó được cách ly tại TYT Thanh Hưng cũ. Sáng 24/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 187 ca mắc COVID-19 ở 14 địa phương, trong đó, TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Quỳnh Lưu: 11, Kỳ Sơn: 09, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 01.

Số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 97 bệnh nhân. Số ca chuyển tuyến TW điều trị: 2 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01 bệnh nhân. Số ca hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh là 87 bệnh nhân.

Trong 12 giờ qua, tổng số mẫu tiếp nhận là 322, đã chạy xét nghiệm có kết quả 322 mẫu. Phát hiện 4 ca dương tính (đã thông báo ở trên). Các mẫu còn lại đều có kết quả âm tính.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn