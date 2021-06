Sáng 21/6: Thêm 47 ca mắc COVID-19, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.258 bệnh nhân

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6 có 47 ca mắc mới (BN13212-13258):

- 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương.

- 46 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (33), Bắc Giang (5), Bắc Ninh (4), Tiền Giang (2), Nghệ An (1), Trà Vinh (1); trong đó 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 21/6:

- Việt Nam có tổng cộng 11.559 ca ghi nhận trong nước và 1.699 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.989 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 20 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.489.314 xét nghiệm cho 5.566.429 lượt người

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 6h ngày 21/6 - Cả thế giới có 179.234.885 ca mắc, trong đó 163.787.822 khỏi bệnh; 3.881.335 ca tử vong và 11.565.728 ca đang điều trị (82.647 ca diễn biến nặng). - Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 284.998 ca, tử vong tăng 5.678 ca. - Châu Âu tăng 34.894 ca; Bắc Mỹ tăng 11.803 ca; Nam Mỹ tăng 90.637 ca; châu Á tăng 125.307 ca; châu Phi tăng 22.177 ca; châu Đại Dương tăng 180 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 29.624 ca, trong đó: Indonesia tăng 13.737 ca, Philippines tăng 5.803 ca, Malaysia tăng 5.293 ca, Thái Lan tăng 3.682 ca, Campuchia tăng 659 ca, Myanmar 407, Đông Timor tăng 29 ca, Singapore tăng 11 ca, Lào tăng 3 ca.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 381

+ Lần 2: 135

+ Lần 3: 137

- Số ca tử vong: 66 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.229 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN13257 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 19/6/2021, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

46 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN13212-BN13215 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH BN13216 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN12644, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13217-BN13221 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13222-BN13223 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là F1 của BN11784, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

- CA BỆNH BN13224-BN13256 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN13258 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 172.746, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.937

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 40.264

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 130.545

Thông tin tiêm chủng:

Tính đến 16 giờ ngày 20/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.422.643 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 121.683 người.

Có thêm 60.955 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 41 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng trong ngày 20/6/2021 như sau:

1- Hà Nội: 4.301

2- Hải Phòng: 411

3- Thái Bình: 474

4- Nam Định: 322

5- Ninh Bình: 817

6- Thanh Hóa: 1.403

7- Hải Dương: 601

8- Hưng Yên: 764

9- Bắc Cạn: 72

10- Quảng Ninh: 2.512

11- Nghệ An: 354

12- Hà Tĩnh: 1.628

13- Tuyên Quang: 675

14- Hà Giang: 512

15- Cao Bằng: 204

16- Sơn La: 522

17- Điện Biên: 1.885

18- Quảng Bình: 514

19- Quảng Trị: 554

20- Thừa Thiên Huế: 622

21- Đà Nẵng: 2.978

22- Phú Yên: 2.060

23- Ninh Thuận: 1.392

24- Bình Thuận: 1.163

25- Kon Tum: 220

26- Gia Lai: 673

27- Đắc Lắc: 404

28- Đắc Nông: 1.841

29- TP Hồ Chí Minh: 2.708

30- Bà Rịa Vũng Tàu: 1.202

31- Đồng Nai: 1.055

32- Long An: 2.498

33- Lâm Đồng: 684

34- Tây Ninh: 1.664

35- Cần Thơ: 126

36- An Giang: 3.320

37- Bến Tre: 2.819

38- Bình Dương: 3.400

39- Bình Phước: 3.248

40- Kiên Giang: 583

41- Bạc Liêu: 4.915

42- BỘ QUỐC PHÒNG: 2.855

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống