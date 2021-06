Sàn tiền ảo, trò chơi cá cược nở rộ, bủa vây người dùng

Trò chơi cá cược nở rộ

Chỉ cần gõ từ khóa "cá cược" trên mạng xã hội, hàng loạt thông tin về các hội nhóm cá cược, cá độ bóng đá, trò chơi đổi thưởng, xổ số tài xỉu hiện lên, bủa vây người dùng. Hầu hết hội nhóm này đều mở công khai trên mạng xã hội nên ai cũng có thể truy cập. Nhưng đây mới chỉ là bước ban đầu. Nếu muốn tham gia, người chơi sẽ phải chuyển sang nhóm trên Zalo theo yêu cầu.

Trong đó, các trang web cá cược đều có những cái tên tương tự nhau như 78win, Bet88, Fb88, W88, Ibet888, 388Bet.tv. Theo quảng cáo, người chơi chỉ cần truy cập vào đường dẫn, đăng nhập, nạp tiền vào tài khoản và dự đoán tỷ số.

Nhằm hút khách, nhiều web còn đưa ra lời mời chào hấp dẫn như thua vẫn nhận tiền, bảo hiểm cược thua, nạp và rút tiền nhanh chóng. Hay một số trang còn cam kết sẽ tặng ngay 66.000 đồng, 79.000 đồng, thậm chí là 4 triệu đồng vào tài khoản cho người mới tham gia, nạp 10 triệu đồng nhận ngay 10 triệu đồng, ưu đãi 10% cho các lần nạp thẻ 3,6,9 và hứa trả hoa hồng đầy đủ cho người giới thiệu.

Trò chơi cá cược bóng đá qua mạng dụ dỗ, bủa vây người dùng (Ảnh: Hoàng Dung).

Dân trí đã thâm nhập vào một hội nhóm chuyên cá cược bóng đá trên mạng. Nhìn chung, nhóm này hoạt động rất tinh vi khi các thông tin trong nhóm chỉ là các tin bài giới thiệu về sàn, web cá cược. Còn nếu muốn tham gia, người chơi sẽ phải kết bạn trên Zalo với một số điện thoại cho sẵn để được hướng dẫn.

Theo quảng cáo, web cá cược này sẽ có một phần thưởng giá trị dành cho người may mắn lên tới 23 tỷ đồng. Đặc biệt, người chơi có thể yên tâm "thi đấu" khi không bao giờ sợ lỗ vì đã có bảo hiểm cược thua bóng đá.

Tiết lộ từ nhân viên tư vấn cho biết, web cá cược này có nguồn gốc từ Philippines và đã được vận hành hơn 10 năm nên khách có thể yên tâm. Khi khách thắc mắc về cách thức thanh toán, người này cho biết, toàn bộ số tài khoản nhận tiền của web đều đến từ ngân hàng Việt Nam.

Sàn tiền ảo mọc lên như nấm

Trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm đầu tư tiền ảo bắt đầu nở rộ, mọc lên như nấm. Dù trước đó, các cơ quan chức năng đã nhiều lần lên tiếng, cảnh báo về việc các mô hình đầu tư tiền ảo lừa đảo người chơi như Coolcat, Pchome, Busstrade..., lượng thành viên và người tham gia vào các nhóm này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Để tìm hiểu thực tế quy mô cũng như phương thức hoạt động, phóng viên báo Dân trí đã trực tiếp tham gia các hội nhóm đầu tư tiền ảo trên mạng xã hội như "Cộng đồng Busstrade Việt Nam - Kiếm tiền triệu mỗi ngày" với 7.700 thành viên, Coolcat Việt Nam - Đầu tư an toàn" với 14.200 thành viên, "Dogecoin Việt Nam" với 4.800 thành viên.

Một sàn tiền ảo đưa ra mức lợi nhuận khủng khiến người chơi "hoa mắt" (Ảnh: Hoàng Dung).

Trong đó, cách thức "lùa gà" quen thuộc của những hội nhóm này là liên tục mời gọi người chơi rót tiền vào đầu tư. Nếu người chơi đồng ý, ngay lập tức, họ sẽ được đưa vào các hội nhóm bí mật trên zalo, telegram để trao đổi, hướng dẫn kiến thức, nạp tiền.

"Các hội nhóm trên facebook lập ra mục đích chỉ để tuyển chọn "con mồi". Sau đó, họ sẽ cho chúng tôi vào các hội nhóm trên zalo để hướng dẫn tải app, nạp tiền. Nếu sau đó, sàn sập, ứng dụng biến mất, họ chỉ cần một thao tác nhỏ là đóng hay xóa toàn bộ nhóm dễ dàng" - một người từng bị ứng dụng Pchome lừa đảo cho biết.

Không những thế, các ứng dụng đầu tư tiền ảo này còn liên tục đưa ra cam kết lãi "khủng" khiến người chơi vì lòng tham mà mờ mắt, mất hết tỉnh táo.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Mới đây, Công an Hải Phòng đã triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Hitoption có dấu hiệu lừa đảo. Theo quảng cáo, sàn có xuất xứ Anh, cam kết lãi suất ổn định 6 - 15%/tháng. Quá trình tham gia sàn, người đầu tư cũng thường được các đối tượng chăm sóc, tặng nhiều quà có giá trị mỗi khi giới thiệu thêm người mới/tăng thêm doanh số đầu tư của nhóm hoặc quà dịp lễ tết, sinh nhật... để gây thiện cảm.

Người chơi tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Nhưng thực chất, theo cơ quan công an, các đối tượng này hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Công an khám xét trụ sở sàn giao dịch ngoại tệ Hitoption tại Hà Nội (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Do đó, Công an Hải Phòng khuyến cáo, hiện Việt Nam chưa công nhận các loại tiền kỹ thuật số, chỉ có ngân hàng và các tổ chức tín dụng mới được cấp phép trong hoạt động giao dịch ngoại hối. Do đó, hầu hết các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng chưa được cấp phép nên việc người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch này sẽ gặp nhiều rủi ro, dễ rơi vào bẫy của các đối tượng hòng chiếm đoạt tài sản của người tham gia đầu tư.

Chuyên gia lên tiếng cảnh báo

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng, thời gian đầu, các sàn giao dịch đều cho nhà đầu tư hưởng lãi, rút tiền đúng như hứa hẹn để làm tăng độ tin tưởng, lôi kéo người mới vào tham gia. Nhưng khi họ gom đủ tiền, đủ số lượng người gia nhập rồi thì sẽ làm một mẻ lưới lớn hốt trọn, đánh sập sàn và cuỗm tiền bỏ trốn. Đây là một chiêu thức "bình cũ, rượu cũ" mà nhiều sàn áp dụng nhưng người chơi vẫn sập bẫy như thường.

"Để tạo sự hưng phấn, cảm giác chưa đầu tư mà đã chiến thắng cho người chơi, các chương trình, hội thảo của sàn đều được tổ chức ở các khách sạn 5 sao khua chiêng, gõ trống, hò hét, nhảy múa tưng bừng. Với những người không tỉnh táo hay dễ bị kích động sẽ rất dễ đưa ra quyết định đầu tư sai lầm" - ông nói.

Ngoài ra, ông Hiếu còn cho rằng, 2 nguyên nhân chính khiến các sàn giao dịch tiền ảo, forex nở rộ, phát triển là đến từ lòng tham và sự mù quáng của người chơi. Nguy hiểm hơn là nhà đầu tư mang tâm lý của người đánh bạc, khi nghĩ rằng, bỏ ra 1 đồng sẽ thu về 200 đồng, 300 đồng.

Đồng quan điểm, PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng, 2 lý do khiến các sàn giao dịch lừa đảo sống khỏe đến từ lợi nhuận khổng lồ và lòng tham của nhà đầu tư.

"Các đối tượng lừa đảo đã dùng chiêu khuếch đại lợi nhuận để đánh vào lòng tham của con người. Khi lòng tham của con người quá lớn sẽ làm mất đi lý trí và sự tỉnh táo vốn có để đưa ra quyết định. Từ đó, người chơi sẽ rơi vào một trò chơi mà các đối tượng có chủ đích lập trình sẵn và đến một ngưỡng nào đó, họ sẽ chính thức lật bài, đánh sập sàn, ôm tiền và bỏ chạy" - ông nhận định.

Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo, đầu tư thông minh chứ không nên đầu tư ồ ạt, theo phong trào. Nếu muốn đầu tư, cần phải xem xét kỹ 3 yếu tố, thứ nhất là sự an toàn, thứ hai là lợi nhuận và thứ ba là mức thanh khoản.

Tác giả: An Chi (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí